Portugal: face à la crise du logement, le gouvernement supprime les «visas en or»

Confronté à une sérieuse crise du logement, le gouvernement socialiste du Portugal décide de supprimer les « visas en or », ces autorisations de résidence attribuées en contrepartie d'investissements. Accusés de favoriser la spéculation, ils disparaissent après dix ans d'existence.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

Cette fois, c’en est fini des fameux visas en or, ces Autorisations de résidence pour investissement (ARI) créées en 2012. Le Premier ministre Antonio Costa avait évoqué leur disparition dès novembre l’an dernier, mais cette fois le couperet est tombé en Conseil des ministres jeudi 16 février, consacré exclusivement à la question du logement au Portugal.

Un tournant pour le pays

Les « visas en or » étaient décriés, car rendus responsables de la spéculation immobilière et même de corruption. Nés en pleine crise des subprimes il y a dix ans, suite à la déroute des banques américaines, les ARI était destinées à rendre le Portugal attractif sur le plan financier et l’investissement.

Le passeport exceptionnel de deux ans s’est taillé un franc succès. Les ARI représentent pour le seul investissement en immobilier 6 milliards d’euros et 712 millions pour le transfert de capitaux. Quelque 11 535 d'entre elles ont été attribuées en dix ans : Chinois, Brésiliens, Turcs, Américains et Sud-Africains sont dans cet ordre les principaux bénéficiaires du fameux laissez-passer.

La disparition des visas en or est un tournant alors que le Portugal est confronté à une dure crise du logement portée par la spéculation et le tourisme.

