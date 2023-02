Séismes en Turquie: le succès de l'ONG du rockeur Haluk Levent fait grincer des dents

Le chanteur turc Haluk Levent. © Getty Images/Redferns/Frank Hoensch

Près de deux semaines après les tremblements de terre de magnitude 7,8 et 6,5 à Kahramanmaraş et Gaziantep, dans le sud de la Turquie, de nombreuses voix critiquent le manque de réactivité de l'appareil d'État. L'efficacité de la mobilisation de la société civile agit comme un révélateur de l'incurie de l'appareil étatique. Le succès de l'ONG Ahbap, lancée par le rockeur Haluk Levent, fait de l'ombre à l'AFAD, organisme gouvernemental de gestion des catastrophes, et subit les foudres de l'extrême droite.