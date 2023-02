Trafic de drogue: la Belgique et les Pays-Bas veulent travailler main dans la main

Vue générale du centre-ville d'Anvers (photo d'illustration). AFP - PETER DE VOECHT

Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue dans les ports d'Anvers et de Rotterdam, la Belgique et les Pays-Bas vont désormais travailler main dans la main avec les armateurs. Après une nouvelle saisie record, par les douanes, de plus de 100 tonnes de cocaïne en 2022, plusieurs ministres belges et néerlandais ont signé vendredi une déclaration avec cinq grandes compagnies maritimes en vue d'une meilleure sécurisation du transport par conteneurs.