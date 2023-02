Turquie: après le séisme meurtrier, les promoteurs et constructeurs cibles de la colère des habitants

Le boom de la construction en Turquie

En Turquie, le secteur du bâtiment a fait flamboyer l'économie depuis les années 2000 et l'arrivée au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan et de son parti, l'AKP (Justice et développement, islamo-conservateur).

Selon le rapport budgétaire général du secteur pour l'année 2020 (avant la pandémie) et l'Institut turc des statistiques, le nombre d'entreprises opérant dans le secteur immobilier a augmenté de 43% en dix ans (de 88.700 à 127.000). Dont une écrasante majorité de très petites entreprises (99.220). Un programme de « transformation urbaine » censé mettre aux normes les plus vieux logements leur a largement profité ainsi que le développement de résidences touristiques.

(AFP)