Ukraine: au cimetière militaire de Kharkiv, des enterrements tous les jours

Les forces russes ont intensifié leurs attaques le long des lignes de front dans l'est de l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Louhansk a signalé une augmentation significative des attaques.

À l'approche du 24 février, les Ukrainiens redoutent par ailleurs une attaque massive sur le pays : « Ils tentent d'accumuler suffisamment de missiles pour, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine », estime le bureau du président ukrainien.

Les Russes vont vouloir montrer qu'ils ont encore des munitions, estime le conseiller du président ukrainien, Mykhaylo Podolyak. Un sentiment que partage Anastasia Gordevska, 21 ans, engagée au sein de la 124e brigade de la défense territoriale de Kherson.

« Je pense qu'ils préparent quelque chose, qu'il va se passer quelque chose de sérieux, dit-elle. Nous avons constaté qu'ils aimaient les dates anniversaires. Ils sont obsédés par les dates. Mais nous aussi, on se prépare. On s'en est sortis jusque-là et on pourra gérer. »

Roman Thchukhalov, d'une unité de renseignement militaire, s'attend lui aussi à une attaque d'envergure, d'autant que les Russes ne peuvent pas se targuer de gros succès sur le terrain.

« Ils n'ont pas de quoi être fiers de cette année écoulée, estime-t-il. Ils ont été chassés de Kiev et de sa région, ils ont été chassés des régions de Tchernihiv, de Kharkiv… Ils occupent la région de Kherson, mais sans Kherson. Si on fait le compte au bout d'un an, leur opération a échoué. »

Les frappes russes continuent de viser les infrastructures vitales de l'Ukraine. Kiev annonce toutefois avoir retrouvé une capacité de production d'électricité suffisante pour éviter des pénuries trop importantes.

AB & BV