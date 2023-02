Ukraine: dans la ville de Kherson, «il ne reste quasiment plus rien»

Avec nos envoyés spéciaux à Kherson, Anastasia Becchio et Boris Vichith

C'est un quartier dortoir de Kherson aux allures de cité fantôme. Les locaux l'appellent « l'île » : un bout de terre coincé entre deux bras du Dniepr qui subit des bombardements quasi incessants.

À un carrefour vide, devant une maison au toit éventré, avec un écriteau « à vendre », une femme et son fils attendent un taxi. La droguerie de Halyna Horbanenko a été touchée par un obus dans la nuit. Elle est venue récupérer quelques affaires dans ce magasin qu'elle avait fermé depuis deux mois.

C'était devenu impossible d'y travailler, parce que ça tire de partout. On m'a confié un autre magasin dans un autre quartier, mais même là-bas, il n'y a quasiment plus personne. Dans la barre d'immeubles de 500 logements, il ne reste plus que 80 personnes et, chaque jour, des gens partent. Les explosions qu'on entend, c'est habituel. Vous voyez, il ne reste quasiment plus rien ici. Mais ça n'est pas grave, on reconstruira !