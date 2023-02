Allemagne: 5,3 milliards d'euros d'actifs russes gelés en l'espace d'un an

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'exprime lors de la conférence de Munich sur la sécurité, le vendredi 17 février 2023. AP - Michael Probst

Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne a adopté différents paquets de sanctions contre des personnes et des entités russes. Leur application passe aussi par le gel d'avoirs russes dans les 27 pays européens. Jusqu'à présent, plus de vingt milliards d'euros, dont un quart en Allemagne.