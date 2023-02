Conférence de Munich: «Un engagement solidaire des alliés» auprès de l’Ukraine

Analyse

Il faut accélérer le soutien militaire à Kiev, c’est ce qu’a martelé le président ukrainien Volodymyr Zelenski à l’ouverture de la Conférence de Munich sur la sécurité qui a débuté ce vendredi 17 février pour trois jours. Plus de 150 représentants gouvernementaux se retrouvent, comme chaque année, sur place, mais cette fois, la Russie n’a pas été invitée. Ce vendredi, plusieurs dirigeants européens se sont déjà exprimés, sur l'Ukraine entre autres. Quel bilan faire de cette première journée ?

« Le bilan d’une confirmation d’un engagement solidaire des alliés auprès de monsieur Zelensky et donc du peuple ukrainien, cela est très clair, analyse le général Jean-Paul Paloméros, ex-chef d’état-major de l’armée de l’air française et ex-commandant de l’Otan, au micro de Christophe Paget du service international de RFI. Les Américains l’avaient fait également, le chancelier Scholz l’a confirmé. Il a confirmé l’effort des Allemands, il a même demandé aux pays qui possèdent des chars Leopard d’accélérer la livraison aux Ukrainiens. Il semble effectivement que certains pays, a priori ce ne sont pas les pays majeurs, mais quand même, jouent un peu en dessous de ce qui leur est demandé, de ce qu’ils avaient prévu, et ils envoient des chars, mais pas forcément les derniers standards, les meilleurs standards. Le chancelier Scholz a insisté là-dessus. »

Et le général d’insister sur le rôle de l’Allemagne : « Mais il y a aussi de sa part une volonté de montrer que l’Allemagne est revenue sur la fréquence, en quelque sorte, de manière générale en termes d’investissements de défense, et puis pour le soutien de l’Ukraine. Là-dessus, il n’y a aucun doute. Comme Scholz, le président Macron, lui, a indiqué que tout ça va s’installer dans la durée. C’est un point extrêmement important pour Zelensky, de le conforter dans l’idée que ses alliés sont là, et qu’ils continueront à l’être dans l’avenir. »

L’importance de la souveraineté européenne pour le président français

Le président français Emmanuel Macron a également annoncé une « conférence sur la défense aérienne de l'Europe » à Paris, réunissant notamment l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne.

« Tout ce qui se passe en Ukraine montre qu’il faut absolument maîtriser l’espace aérien, il faut maîtriser sa souveraineté, note Jean-Paul Paloméros. Il y a aussi bien sûr l’affaire des ballons chinois, qui vient perturber un petit peu plus encore le paysage. Ce que je remarque dans le discours du président Macron, et c’est normal vu de sa place, c’est qu’il a beaucoup insisté sur l’industrie européenne de défense. Il a laissé une bonne part de son intervention à cela, c’est le seul qui ait attaqué le problème sous cet angle en disant : oui, mais en gros, il faut qu’on soit souverain dans notre industrie, et on va prendre des initiatives. Il a parlé de l’agenda de Versailles, il a parlé de choses comme ça en disant : bien sûr, il faut qu’on soit compatibles, interopérables avec les alliés, mais il faut qu’on produise nous-même notre système. Et c’était un peu le message qu’il a envoyé à Scholz qui est quand même en train d’acheter des avions F35 américains et des missiles Patriot. »

