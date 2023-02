Covid-19: le «New York Times» saisit la justice à propos de SMS échangés entre Pfizer et Von der Leyen

Le quotidien américain New York Times attaque la Commission européenne en justice. Une escalade judiciaire après le refus de l’exécutif européen de transmettre des SMS échangés entre sa présidente, Ursula von der Leyen, et le PDG de l’entreprise pharmaceutique Pfizer, Albert Bourla, lors de la pandémie de Covid-19.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

La Commission européenne, et en particulier sa présidente, Ursula von der Leyen, sont dans le collimateur du New York Times. Le journal américain cible les SMS que la dirigeante a échangé avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Ces messages pourraient contenir des informations sur l’achat, par les États européens, de 1,8 milliards de doses de vaccins contre le Covid-19. Pour rappel, le prix d'une dose était de 19,50€ euros. Le New York Times réclame, devant la Cour européenne de justice, que la Commission se soumette à l’obligation légale de communiquer ces messages.

Le quotidien américain avait été le premier média à dévoiler l’affaire, en avril 2021, quand la présidente de la Commission européenne avait confié à une de ses journalistes échanger directement avec le patron de Pfizer pour obtenir des doses de vaccins en grandes quantités.

Ces SMS avaient déjà été sollicités par un journaliste du site d’investigation allemand Netzpolitik. Il s’appuyait sur le droit des citoyens européens à accéder à tout document officiel de l’Union européenne, quel que soit le médium, comme précisé dans la version en anglais de la Charte des droits fondamentaux de l’UE*. Il avait obtenu quelques courriers, mais jamais les SMS échangés, la Commission arguant qu’ils avaient disparus, en raison de leur caractère éphémère.

Ce n’est pas la première action en justice dans cette affaire. Le quotidien populaire allemand Bild a, dans le passé, également attaqué la Commission et a obtenu des emails et documents relatifs à la négociation des contrats de ventes des vaccins de Covid-19 de Pfizer/BioNtech et d’AstraZeneca. Mais jamais les SMS.

* Article 42 : Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

