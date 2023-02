Moldavie: à Chișinău, des manifestants pro-russes demandent la démission du gouvernement

Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, la Moldavie voisine, ancienne république soviétique aux ambitions européennes, craint d'être la prochaine cible de Moscou. La présidente, Maia Sandu, déclarait il y a quelques jours avoir des documents prouvant que Moscou fomente un coup d'État dans son pays. Un rassemblement pro-russe a eu lieu ce dimanche 19 février dans l'après-midi au cœur de Chișinău. Les manifestants exigent le départ du gouvernement.

Avec notre envoyée spéciale Chișinău, Agnieszka Kumor

Initialement prévu devant le Parlement et la présidence, le rassemblement a finalement eu lieu devant de l'opéra national, à proximité immédiate de ces hauts lieux du pouvoir. Des personnes entre 50 et 70 ans, venues de province, à l'appel du parti politique Șor.

L'oligarque pro-Kremlin Ilan Șor, en fuite en Israël, continuerait, selon les médias moldaves, à déstabiliser le pouvoir de Maia Sandu, la présidente.

Mille manifestants venus en mini-bus affrétés par l'oligarque seraient arrêtés aux abords de la capitale par les gendarmes, mais des milliers d'autres ont battu le pavé en réclamant le paiement intégral par le gouvernement des factures de gaz et de chauffage des citoyens.

Des slogans « Sandu démission », « c'est nous le peuple » ou encore « ils ont des millions, et nous, on crève de faim » ont retenti tout au long de cette manifestation étroitement surveillée par les forces de l'ordre, beaucoup plus nombreuses que lors des manifestations précédentes.

Quelques dizaines de pro-européens à quelques pas loin de là ont crié leur désaccord, mais il n'y pas eu de heurts. Quelques jeunes ont toutefois été arrêtés par la police avec des objets interdits dont un couteau dans leur possession.

