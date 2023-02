Ukraine: près de Koupiansk, «en ce moment, on est en position défensive»

Avec nos envoyés spéciaux dans l'est de l'Ukraine, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Des rires, des discussions légères à l'orée d'une forêt enneigée : l'heure est à la détente pour ces soldats de la 92e brigade.

Une ambiance qui tranche avec celle de la ligne de front, à une dizaine de kilomètres de là, comme le raconte Iouri Doubovik, en tenue de camouflage blanche.

C'est pas joyeux. Les Russes envoient tellement qu'on doit rester dans nos tranchées. Parfois, on n'a même pas le temps de fumer une cigarette. On ne peut même pas sortir de bout de son nez. En ce moment, on est en position défensive.