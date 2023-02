Joe Biden à Kiev: une opération forte en symboles et minutieusement préparée

Une visite qui surprend agréablement les Ukrainiens

Ils l'espéraient sans trop y croire. La visite de Joe Biden à Kiev est largement commentée et saluée. Le gouvernement américain est de loin celui qui fournit le plus d'armes et d'équipement à l'Ukraine.

Serguei, 54 ans, originaire de Crimée, se dit ravi : « Biden, c'est notre ami, il nous aide à tenir le coup. Sans cette aide, nous n'aurions probablement pas pu résister. Parce qu'en face, ils sont très nombreux. Nos militaires disent que les Russes ne se battent pas très bien, mais ils compensent par le nombre. Sans armement occidental, on aurait très peu de chances de s'en sortir. »

Même si le front est quasi figé, la pression se fait sentir, les combats s'intensifient dans l'est. L'Ukraine a besoin de munitions pour son artillerie, et de chars. À Kiev, le président américain a promis 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire. Mais pour Natalia Poniatovskaya, couturière qui fabrique toutes sortes d'équipements pour l'armée, c'est surtout le geste qui compte.

« La venue de Biden, c'est le signe d'un soutien puissant à l'Ukraine, considère-t-elle. Et je ne parle pas seulement de ce qu'il est venu nous apporter. C'est sûr que l'aide financière et les livraisons d'armes sont très importantes, mais le soutien moral est aussi très important. »

Un soutien d'autant plus important à l'approche du premier anniversaire du début de l'invasion, où les Ukrainiens redoutent de nouvelles salves de missiles.

À Koupiansk,

Anastasia Becchio