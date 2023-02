La Russie entend bien marquer les 12 mois de son «opération spéciale en Ukraine»

Entretien avec Grégory Yudin

RFI : Dans votre article du 22 février, vous étiez, même à 48 h du début de l’assaut, l’un des rares en Russie à dire ouvertement être certain d’un conflit ; vous disiez notamment que « pour Vladimir Poutine, c’est le meilleur moment pour prendre le contrôle de l’Ukraine, quel qu’en soit le prix » et plus loin vous écriviez qu’aucune sanction ne le dissuaderait.

Un an après, les paquets de sanctions se succèdent et l’unité des Occidentaux ne s’est pas fissurée.

Est-ce que vous pensez que le prix des sanctions importe toujours aussi peu au pouvoir ?

Grégory Yudin : Cela n’importe pas du tout parce qu’il s’agit d’un défi existentiel pour le chef d'État russe. Il croit qu'il sera tué s'il ne gagne pas cette guerre. Les sanctions ont un effet tout à fait différent : elles nuisent à la machine de guerre russe. Chaque million de roubles que ces sanctions coûtent au budget russe, ce sont des vies sauvées en Ukraine, même si la Russie maintenant transforme peu à peu son économie en une économie de guerre.

Vladimir Poutine croit que l’Ouest est une menace et un vrai danger pour lui, qu'il fait des plans pour le tuer et organiser une révolution en Russie. Que s’il ne gagne pas en Ukraine, c’est la mort de l’élite russe. C’est vraiment existentiel. Il croit vraiment que l'Ouest veut détruire le pays, conquérir le pays, assassiner les élites russes qui s'y opposent. Les événements en Libye en 2011, quand Kadhafi a été tué, cela a été très important pour Poutine et a eu une très grande influence sur lui. Il a peur que la même chose lui arrive.

RFI : Les sanctions n'ont pas d’effet non plus sur la société russe ?

Grégory Yudin : Il n’y a aucune chance de résistance collective dans la société russe. Les sanctions auraient pu avoir un effet sur la société russe si elles avaient été brusques, si elles avaient été en mesure de détruire la vie quotidienne des Russes. Mais les sanctions que l'on voit, ce sont des sanctions assez graduelles, progressives, et donc on peut s'y adapter. En outre, je voudrais dire qu’on parle beaucoup des entreprises qui quittent la Russie. Je sais qu'à l’Ouest, on croit que toutes les entreprises occidentales ont quitté la Russie, mais c'est faux. La plupart des entreprises sont toujours en Russie et y gagnent de l'argent, notamment les entreprises françaises.

RFI : donc pour vous rien ne peut bouger en Russie ?

Grégory Yudin : C’est une grande douleur pour beaucoup de Russes qui sont mécontents de ce qu’il se passe en ce moment. Mais pour que cela se transforme en protestation, notamment dans les rues, il faut pouvoir s’organiser. Et c'est désormais impossible en Russie. Toute organisation collective est complètement détruite, c'est impossible de créer les conditions pour une action collective.

RFI : Au niveau des gouvernements occidentaux, l’unité n’est pas fissurée mais on commence -depuis début janvier surtout- à entendre des voix en Occident qui jugent qu'il est urgent de réfléchir à des pourparlers de paix. Ces voix disent notamment « une guerre longue ne profitera à personne »

Que pensez-vous des arguments développés en faveur de pourparlers ?

Grégory Yudin : Tous ces appels à des pourparlers ne sont pour moi qu’une manière de faire pression sur les Ukrainiens. Vladimir Poutine ne veut pas de pourparlers parce qu'il est sûr qu'il va gagner cette guerre. Donc je voudrais proposer à tous ces pacifistes d’aller le voir et de le convaincre qu'il faut résoudre les conflits avec des pourparlers, avec un dialogue. Mais ils savent très bien que c'est absurde, qu'il ne veut pas de pourparlers.

C’est même pour cela qu’ils exercent cette pression sur les Ukrainiens qui ont besoin de soutien pour pouvoir pour protéger leur pays. Que va-t-il se passer si on presse l'Ukraine pour des pourparlers? l'Ukraine finira divisée. Cette aventure poutinienne sera un succès et tout le monde le verra. Et personne ne va investir en Ukraine pour restaurer le pays parce qu'on se dira que ce sera de l'argent perdu dans un pays divisé et sans paix. Les entreprises occidentales qui étaient parties rentreront en Russie. Dans un à deux ans peut être, Poutine lancera une nouvelle offensive inouïe et conquerra toute l'Ukraine, et aussi la Moldavie. Et à l’Ouest on écoutera ceux qui diront que ces territoires sont en effet russes, l’ont toujours été, et que les réclamations de Poutine sont justifiées.

Et si ces territoires sont russes hé bien en ce cas, l’Est de l'Estonie ou de la Lettonie le seront aussi, parce qu’il y a beaucoup de gens qui parlent russe et qui estiment Poutine. Et quand Poutine commencera à annexer ces territoires de l'Europe de l'Est, que va-t-il se passer ? L'OTAN va se défaire ? Est-ce que ce sera la même chose que comme en (19)39 ? À quoi bon mourir pour Dantzig ? En outre, si on imagine que les États-Unis élisent un président différent qui ne se donnera pas la peine de penser à l'ordre mondial, alors Poutine va progresser à travers toute l'Europe.

Il a déjà dit très clairement, il y a un an, à la fin de l’année 2021, que toute l'Europe de l'Est appartient à la sphère d'influence russe, c'est-à-dire à la Russie. Alors vous verrez les chars russes aux frontières françaises beaucoup plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer encore aujoourd’hui, et les soldats français seront forcés de périr pour protéger le pays. Aujourd'hui les Ukrainiens vous protègent, donc je crois qu'il faut réfléchir sérieusement avant de les trahir et de pousser à des pourparlers. Si Poutine est prêt pour des pourparlers, il vous le fera savoir très clairement, il ne faut pas en douter.

RFI : il n’y a plus de voix dite « libérale » en Russie. On n’entend comme critiques que le camp des nationalistes. Représentent-t-ils à vos yeux une frange importante de l'opinion ? Pourquoi peuvent ils s'exprimer ? Leur place dans le paysage est-elle un avantage, un inconvénient et /ou un risque pour Vladimir Poutine ?

Grégory Yudin : Quel est le risque ? Déposer Poutine ? C’est impossible. Les militaristes sont le produit du système et en sont dépendants. Si le système se décomposait, peut-être que ces groupes se feront entre eux la guerre et les gens comme Prigojin pourraient devenir des figures proéminentes ; mais aujourd’hui ils sont contrôlés par le Kremlin et il n’y a absolument aucun risque.

Les militaristes, c'est une partie de la société russe, peut-être quinze ou 20 %. C’est très difficile à estimer car je crois que les sondages n’ont pas de valeur en ce moment. On les entend et, très souvent, on les prend pour l’opinion publique russe parce que parce qu'il n'y a pas d’autres voix contraires. C'est pourquoi en Occident, on pense que cette partie de la société russe vraiment militarisée représente toute la société russe. Ce n’est pas vrai. Bien sûr, le président a besoin du soutien de cette part de la société militarisée parce qu'ils sont en charge de produire la justification de cette guerre. Et donc il lui faut tolérer la critique. Donc ce n'est peut-être pas agréable pour Poutine, mais il dépend maintenant de cette part de la société parce qu'il a besoin de ceux qui justifient la guerre et menacent toute la société

Cela dit, cette critique n'est pas une critique de Poutine lui-même, une critique de la personne du président, mais de l'administration et des chefs militaires. C’est la politique à la russe : il ne faut pas critiquer l’empereur, mais chercher l’influence sur l’empereur pour être le gagnant de la compétition.

A une autre extrémité, il y a peut-être 20 à 25 % des gens qui sont opposés à cette guerre. Et entre ces deux extrémités, il y a la majorité de la société russe qui est toujours assez dépolitisée et donc assez indifférente à cette guerre.

Ce conflit était une surprise et un choc pour les Russes. Mais pour eux, il faut, quoiqu’il arrive, se tenir à l’écart de la politique et s’occuper de sa vie quotidienne, sa vie privée, ses affaires. Cela fait des décennies que c’est comme ça, c’est une réponse naturelle pour les Russes de se cacher, et il faut le faire d’autant plus que les événements sont menaçants. La plupart de la population russe préfère ne rien savoir de ce qu’il se passe en Ukraine.

RFI : Le 31 décembre, en parlant des vœux de Vladimir Poutine, vous y voyiez le signe avant-coureur d'une « sorte de mobilisation à venir». Pouvez-vous développer ?

Grégory Yudin : Je voudrais que tout le monde comprenne que Vladimir Poutine prépare son pays à une guerre longue, et une guerre sanglante avec des millions de morts. C'est une préparation qu'on sent partout en Russie.

Je ne suis pas sûr que cette mobilisation de la société sera un succès. C'est encore à voir. Mais il ne faut pas douter que Poutine veut mobiliser la société. C'est pourquoi tout le système de l'éducation est rapidement transformé en un système de propagande et devient une part entière du système militaire, parce qu’il faut préparer les jeunes pour aller mourir dans cette guerre. La transformation du système d'enseignement est vraiment rapide. Il y a aussi une transformation économique rapide. Toutes les ressources sont consacrées à la guerre.