La visite hautement symbolique du président américain Biden en Pologne

À quelques jours du premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, le président des États-Unis est attendu en Pologne les 21 et 22 février. Il veut y adresser son soutien au peuple ukrainien. Pourquoi Joe Biden a-t-il choisi Varsovie ?

De notre correspondant à Varsovie,

C’est une visite très symbolique. Déjà, parce que la Pologne est frontalière avec l’Ukraine. Le risque de se rendre à Kiev était sans doute trop élevé pour adresser son message au peuple ukrainien, donc il vaut peut-être mieux se rendre en Pologne.

Et puis, la Pologne accueille toujours près d’un million et demi de réfugiés, dont la plupart habitent maintenant à Varsovie. Ils sont d’ailleurs invités à assister à la prise de parole de Joe Biden au château royal de Varsovie, un lieu hautement emblématique.

Tout comme dans certaines villes d’Ukraine en ce moment, il a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit après. Une reconstruction qui a beaucoup de sens pour le président américain.

Joe Biden devrait être accueilli en star. Des écrans géants sont installés depuis ce week-end aux abords du château pour que la foule puisse suivre le message. Et on s’attend à avoir pas mal de monde dans les rues.

Pour la Pologne, cette visite est historique, car c’est la première fois qu’un président américain vient dans le pays deux fois en moins d’un an, après sa dernière visite au mois de mars 2022.

La Pologne, un allié important des États-Unis

Les deux pays collaborent encore plus étroitement depuis le début de la guerre en Ukraine, au sein de l’Otan en particulier. Ça fait un an que Varsovie se démène pour aider son voisin : le gouvernement a rapidement envoyé du matériel moderne à l’Ukraine, qui l’a d’ailleurs remplacé par des armes américaines.

Il a aussi fait pression sur l’Allemagne pour que les alliés de l’Otan aient le droit d’envoyer des chars Léopard en Ukraine. En venant ici, Joe Biden vient aussi remercier la Pologne pour tous ses efforts.

Renforcer un peu plus sa position au sein de l’Otan

La Pologne est au cœur des enjeux militaires de la région depuis un an. Entre l’envoi du matériel ou la formation des soldats ukrainiens aux armes occidentales, le pays a pris une autre dimension au sein de l’Alliance.

Et pour incarner cette place, Joe Biden discutera avec le groupe de Bucarest, qui regroupe les neuf pays du flanc Est de l’Otan à Varsovie. Ils discuteront de la stratégie et du comportement à adopter dans le conflit pour ces pays qui pour la plupart ont des frontières avec la Russie ou l’Ukraine et dont la Pologne fait bien évidemment partie.

Varsovie s’attend à ce que des troupes alliées, et notamment américaines, soient installées de manières permanentes sur son sol.

Par ailleurs, certains observateurs ont soumis l’hypothèse que Volodymyr Zelensky pourrait se joindre à Joe Biden pour son message. Le président ukrainien pourrait profiter de sa tournée européenne de la semaine dernière pour faire une escale en Pologne avant de retourner en Ukraine.

