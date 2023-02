Ukraine: les alertes antiaériennes retentissent durant la visite surprise de Biden à Kiev

Un an de guerre

Cette semaine va marquer le premier anniversaire de la guerre en Ukraine, un conflit meurtrier, dévastateur, et aux conséquences encore difficiles à mesurer. Tout a commencé le 24 février à l’aube lorsque Vladimir Poutine déclenche ce qu’il va appeler « l’opération militaire spéciale ».

Des frappes aériennes sur toute l’Ukraine, et des forces terrestres qui pénètrent au Nord, à l’Est eu au Sud : rares étaient ceux en Ukraine et dans le camp occidental qui avaient prévu une offensive aussi massive. Vladimir Poutine justifie l'invasion par la nécessité de défendre les populations russophones d’Ukraine et se fixe deux objectifs : démilitariser et « dénazifier » le pays.

Dans le Sud, les forces russes s’emparent du port de Berdiansk et de la ville de Kherson, mais dans le Nord, elles échouent à contrôler la capitale ukrainienne, qui leur oppose une résistance acharnée. Galvanisées par le président Zelensky et par le soutien des pays occidentaux, l’armée ukrainienne parvient à bloquer l'armée russe, puis à reprendre du terrain. Une première contre-offensive permet de libérer de vastes territoires dans la région de Kharkiv, puis de reconquérir la ville de Kherson dans le Sud.

À partir d’octobre, la Russie bombarde systématiquement les infrastructures civiles de l’Ukraine, et concentre ses efforts militaires sur le Donbass. Malgré l’appui de dizaines de milliers de réservistes, et des mercenaires du groupe Wagner, la ville de Bakhmout continue de résister à l’offensive russe. Pour combien de temps ?

À l’approche de ce premier anniversaire, les Ukrainiens s’attendent à un nouvel effort, massif, de l’armée russe. Et l’espoir d’une solution négociée semble plus lointain que jamais depuis que l’invasion russe a débuté.