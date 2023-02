Antony Blinken exhorte Athènes et Ankara à éviter «les tensions» avant de prochaines élections

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a exhorté, ce mardi 21 février, à Athènes la Grèce et la Turquie à éviter « les tensions » avant la tenue d'élections cruciales dans les deux pays ces prochains mois.

Il faut « éviter toute menace ou rhétorique provocatrice qui ne fera qu'exacerber les tensions, ce qui peut être plus difficile en période électorale », a souligné le secrétaire d'État américain lors d'une conférence de presse avec son homologue grec Nikos Dendias.

Des élections doivent se tenir dans les deux pays. En Grèce, la date exacte du scrutin législatif n'a pas encore été fixée, mais il se tiendra au printemps. En Turquie, les élections présidentielles et législatives sont prévues le 14 mai, mais les conjectures vont bon train sur leur possible ajournement en raison des séismes qui viennent de frapper le Sud-Est du pays.

Ajournement des scrutins ?

Antony Blinken, qui achève en Grèce une tournée durant laquelle il a fait étape en Allemagne et en Turquie, a enjoint aux deux pays d'éviter « toute action unilatérale ou d'utiliser une rhétorique chargée qui ne ferait que rendre les choses plus difficiles ».

Athènes et Ankara, rivaux historiques, mais partenaires au sein de l'Otan, ont amorcé un rapprochement depuis le violent séisme qui a ravagé le Sud-Est de la Turquie et la Syrie voisine le 6 février, provoquant des dizaines de milliers de morts et des dégâts immenses.

Après des mois de tensions exacerbées, le ministre grec des Affaires étrangères a effectué une visite remarquée dans les régions dévastées par le tremblement de terre en compagnie de son homologue turc Mevlut Cavusoglu, assurant de la solidarité de la Grèce envers la Turquie.

Aller au-delà des querelles

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a également jugé que le séisme « pourrait être une occasion » de redéfinir les relations jusqu'ici orageuses entre son pays et la Turquie. La Grèce a également déployé d'importants moyens logistiques et médicaux pour venir en aide à son voisin.

La Turquie et la Grèce se querellent régulièrement sur le dossier migratoire, le tracé des frontières maritimes et les gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale.

(Avec AFP)

