Missiles, chars et canons... qui sont les plus gros fournisseurs militaires de l'Ukraine?

Missiles, chars, canons... plusieurs pays occidentaux soutiennent militairement l'Ukraine depuis un an. Qui sont les plus gros fournisseurs de Kiev et quels matériels ont été livrés ?

Publicité Lire la suite

Les États-Unis sont, de loin, le plus gros fournisseur de Kiev. Washington a versé plus de 22 milliards d'euros d'aide militaire. Fin janvier 2023, l'administration américaine a donné son feu vert pour l'envoi de 31 chars de combat Abrams et a surtout, dès le début du conflit, cédé plusieurs milliers de missiles portatifs notamment des Stingers permettant aux forces ukrainiennes de briser l'offensive russe, puis de reprendre l'initiative avec les systèmes de feu dans la profondeur, les lance-roquettes multiples Himars.

Himars en action. AP - Emree Weaver

Artillerie de précision

Pour l'artillerie de précision, Kiev a aussi pu compter sur la France qui a livré 18 canons Caesar de 155 mm et s'apprête à en livre douze autres. Paris a également donné 24 blindés légers AMX-10 RC, et des systèmes de défense antiaérienne. Le Royaume-Uni a fourni des missiles antitanks et s'apprête à livrer 14 chars de combat.

Les voisins de l'Ukraine parmi les plus généreux

L’Allemagne, critiquée pour sa frilosité, a néanmoins consacré 5 milliards d'euros pour soutenir l’armée ukrainienne. Et si Washington, Londres et Berlin sont les pays les plus généreux en valeur absolue, les pays baltes et la Pologne, ont aussi joué un rôle clé au regard de leur PIB, les voisins de l'Ukraine se classent même parmi les plus gros fournisseurs d'armement.

►À lire aussi : Ukraine: «On manque de blindés d'évacuation, de véhicules de combat, d'artillerie, de munitions»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne