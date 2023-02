Santé: un troisième cas de guérison du VIH après une greffe de moelle osseuse

Un nouveau cas de guérison du VIH a été annoncé lundi 20 février après la parution des travaux de plusieurs virologues dans la revue Nature Medicine. Après une greffe de moelle osseuse, celui qu'on appelle « le patient de Düsseldorf » ne présente plus aucune trace du virus dans son organisme. C'est la troisième fois que cette stratégie médicale fait ses preuves contre le VIH.

Publicité Lire la suite

L'étude publiée lundi 20 février dans la revue Nature Medicine commence très prudemment. La transplantation de cellules contenant le gène CCR5 a déjà permis de guérir deux patients, l'un à Berlin en 2009 et l'autre à Londres en 2019.

CCR5 est le nom d'une mutation qui empêche le virus du sida (syndrome d'immunodéficience acquise) de s'installer dans l'organisme. Mais d'un côté, moins de 1% de la population mondiale en serait dotée. Et de l'autre, lorsque la transplantation est possible, la guérison est loin d'être garantie.

Mais pour l'homme de 53 ans suivi à l'hôpital universitaire de Düsseldorf, en Allemagne, la greffe de moelle osseuse a fonctionné. C'est pour guérir un cancer du sang que l'opération avait été prévue. Le patient a reçu une greffe de cellules souches pour traiter une leucémie, puis a pu interrompre son traitement antirétroviral contre le VIH, a décrit le consortium international IciStem, dont l'Institut Pasteur est partenaire.

Les deux seuls patients guéris grâce à cette méthode auparavant souffraient eux aussi d'une leucémie. « Il s'agit d'une situation exceptionnelle quand tous ces facteurs coïncident pour que cette greffe soit un double succès de guérison, de la leucémie et du VIH », a expliqué dans un communiqué le virologue Asier Sáez-Cirión, l'un des auteurs de l'étude.

Si les cas de rémissions apportent de l'espoir aux chercheurs, une greffe de moelle osseuse reste une opération très lourde, risquée et non adaptable à la plupart des porteurs du VIH. Selon le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida, en 2021, environ 650 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. On estime à plus de 40 millions le nombre de personnes mortes à cause du sida depuis le début de l'épidémie.

► À écouter aussi : Bien vivre avec le VIH? Oui mais pas pour tout le monde

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne