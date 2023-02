Écosse: une candidate indépendantiste en difficulté à cause de ses positions évangélistes

Les candidats à la chefferie du Parti Nationaliste écossais (SNP) ont jusqu’à demain vendredi pour se déclarer. La campagne a déjà commencé, elle devait se jouer avant tout sur la stratégie pour parvenir à l’indépendance. Finalement, ce sont les questions sociétales qui prennent le pas. La dernière candidate déclarée, l’actuelle ministre des Finances Kate Forbes, subit une vague de défections.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Évangéliste pratiquante et membre d’un parti progressiste, Kate Forbes a été élue après la légalisation du mariage pour tous en Écosse. Une réforme que la ministre des Finances n’aurait pas voté. Mais elle l’assure, elle ne reviendra pas dessus :

« Je défendrai les droits de tous jusqu’au bout. Mais en tant que [ministre], très franchement, je me fiche de ce que font deux adultes consentants dans l’intimité de leur chambre. Ce sont leurs affaires, pas les miennes. Moi, je pratique ma foi comme je l’entends ; eux ne partagent pas ma foi. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent tant que c’est légal. »

Quant à la loi de son propre gouvernement sur la reconnaissance du genre, la ministre était en congé maternité.

Selon elle, sa religion et ses croyances ne sont pas incompatibles avec l’exercice du pouvoir : « De la même manière que je défendrai jusqu’au bout le droit de vivre et d’aimer sans peur ni discrimination. Dans une société plurielle et tolérante, j’ose espérer que les gens croyants ont le droit de pratiquer les enseignements des grandes religions au sujet du mariage. Si les hautes fonctions deviennent interdites aux personnes d’une certaine foi, on entre en terrain glissant. »

À la suite de ces déclarations, un tiers des soutiens de Kate Forbes lui ont retiré leur parrainage.

