«Je me sentais comme un criminel»: un journaliste ukrainien raconte sa fuite du Donbass par la Russie

Témoignage

La guerre en Ukraine, débutée il y a tout juste un an, a poussé nombre d'Ukrainiens sur les routes de l'exil. Et certains n'ont eu d’autres choix que de passer par la Russie pour rejoindre l’Europe. C’est le cas du journaliste Yaroslav Galchenko, 26 ans, rencontré à Riga. Il raconte son périple de la région de Louhansk à la capitale lettonne.

RFI : Comment se sont passées les premières semaines sous occupation russe ?

Yaroslav Galchenko : Je viens d’une petite ville de la région de Louhansk qui a été occupée à partir du 2 mars 2022 par les forces russes. Une occupation, ça s’apparente à une chasse aux patriotes, aux journalistes, et à tous ceux qui sont pro-ukrainiens. Les gens étaient poursuivis jusque dans leurs caves, on leur mettait un sac sur la tête, puis ils étaient torturés, battus… Mais on ne les tuait pas, probablement pour que cela serve d’exemple et nous enlève l’envie de protester contre cette occupation.

À cause de ma profession, j’ai compris que je pouvais être une cible, et qu’ils étaient déjà à notre recherche. Je me suis caché pendant deux mois. Je savais ce qu’il s’était passé à Boutcha et je craignais pour ma vie et celle de mes proches. La région de Louhansk était déjà coupée du reste de l’Ukraine et la seule manière que j’avais de fuir mon pays était de passer par la Russie. Je suis passé à travers le premier poste de contrôle, côté ukrainien, puis je suis arrivé à la douane russe, où m’attendaient deux agents du FSB, les services secrets...

Comment s’est passé cet interrogatoire ?

Il faut imaginer un espace très exigu de 2 m². L’un prenait des notes, l’autre m’interrogeait en posant plusieurs fois les mêmes questions pour me piéger. J’ai dit que j’allais rendre visite à mon frère à Moscou. Ils ont fouillé mes affaires, et à une heure du matin, ils ont remarqué que j’avais un drap sur moi. J’ai réalisé à quel point j’avais été stupide de le prendre….

Ils m’ont accusé de vouloir m’enfuir. Ils ont aussi fouillé dans mon portable, dont j’avais minutieusement effacé l’historique. Mais j’avais gardé une conversation avec un ami qui habite le Canada et j’avais aussi regardé le temps qu’il faisait en Lettonie, donc, ils m’ont immédiatement questionné et m’ont à nouveau accusé de vouloir partir à l’étranger. J’ai nié et mon interrogatoire a pris fin, comme ça… Ils m’ont dit de partir et m’ont laissé attendre 23 heures avant de me relâcher.

C’est là que j’ai eu affaire à la police russe. Ça a été le moment le plus difficile pour moi. C’était très humiliant. Psychologiquement. L’agent m’a demandé pourquoi je n’aimais pas mon pays et pourquoi je fuyais, il a humilié l’Ukraine et les pro-ukrainiens, et m’a demandé si j’étais prêt à me battre aux côtés de la Russie pour combattre ces « nazis d’Ukrainiens ». Je devais écouter tout cela en silence.

Est-ce que vous saviez déjà où vous alliez ?

Non, pas à ce moment-là. J’ai réussi à gagner Moscou où j’ai des amis et, de là, j’ai décidé d’aller en bus à Varsovie. Seulement, il n’y avait pas de billets à la vente, donc j’ai acheté un ticket pour Riga. Je suis resté plusieurs jours en Russie, et j’ai été tellement intimidé à la frontière que je me sentais comme un criminel : j’avais peur que l’on vienne m’arrêter, que quelqu’un fasse irruption dans l’appartement. Je me cachais, je ne parlais à personne.

J’ai enfin pris le bus pour la Lettonie, mais nous avons été stoppés avant d’atteindre la frontière par une patrouille de police. Ils ont demandé à tous les Ukrainiens de leur donner leurs papiers. Là, j'ai compris que mon voyage était probablement terminé. La police est entrée en silence dans le bus, ils avaient les yeux remplis de colère, et on nous a gardé de 2h à 9h du matin, nous ne pouvions pas sortir, pas aller aux toilettes, ni boire ni manger. Puis, on nous a rendu nos papiers et nous sommes repartis en direction de la Lettonie.

Qu’avez-vous ressenti quand vous avez passé la frontière ?

Je me suis senti enfin libre, j’avais réussi à échapper à tout cela, à cette occupation et oui, j'allais être enfin en sécurité ! Et puis, j’ai dit « Vive l’Ukraine ! », et tout le bus a crié avec moi : il y avait probablement 80% d’Ukrainiens dans le bus, le reste était des Russes qui fuyaient leur pays.

J’ai même eu l’impression que l’air était plus pur, plus respirable une fois arrivé en Lettonie. Puis quand nous sommes arrivés à Riga, j’ai tout de suite remarqué les drapeaux ukrainiens, partout. Et pour moi, c’était un symbole de bienvenue, un support moral. Je n’avais pas vu le drapeau de mon pays voler au vent depuis deux mois.

