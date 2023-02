Joe Biden en Pologne: une visite capitale pour Varsovie et ses voisins

Après une visite surprise à Kiev et deux jours en Pologne, Joe Biden rentre aux États-Unis. Pendant trois jours, le président américain a insisté sur son soutien à l’Ukraine et sur l’importance du flanc est de l’Otan dans la lutte contre la Russie de Vladimir Poutine.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Si Joe Biden n’a fait aucune annonce décisive, sa visite en Pologne était tout de même très importante pour Varsovie et ses voisins. Car durant son séjour, le président américain a énormément rassuré. L'Ukraine, tout d'abord, en promettant lors de son déplacement surprise à Kiev que les États-Unis la soutiendraient jusqu'à la fin de la guerre. La Pologne aussi, en assurant que Washington la défendra, quoi qu'il arrive.

Car si Vladimir Poutine a multiplié les déclarations belliqueuses ces deux derniers jours à l'encontre de l'Ukraine et des Occidentaux, Joe Biden lui a vivement répondu. Et en utilisant des morts forts contre le Kremlin, c'est au monde entier qu'il a adressé un message : les États-Unis sont bel et bien là, et ils se battront pour la liberté et la démocratie jusqu’à ce que les troupes russes se retirent. C’est sans doute ce qu’il a dit aux Neuf de Bucarest, qui regroupe les neuf pays du flanc est de l’Otan (Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie et Slovaquie), lors de leur réunion ce mercredi au palais présidentiel de Varsovie.

En venant à Varsovie, Joe Biden a entériné la position de la Pologne au sein de l’Alliance atlantique. Plaque tournante de l’aide militaire et humanitaire, le pays a également fait énormément d’efforts pour accueillir les réfugiés et se doter d’une armée plus puissante. Pour ça, le président des États-Unis voulait dire merci aux Polonais, qui lui ont bien rendu en l’accueillant comme une star. En trois jours, il a fait de l’axe Kiev-Varsovie-Washington l’axe principal de l’unité et de la coopération transatlantique pour les années à venir.

Une liste de courses bien fournie Avec notre correspondante régionale, Marielle Vitureau À Varsovie, les présidents baltes ont tendu une liste des courses bien remplie à Joe Biden : des systèmes de surveillance aérienne, des hélicoptères de combat et des lance-roquettes. Tout ce qui fait cruellement défaut aux Baltes et qu’ils peuvent avoir des difficultés à acquérir malgré des budgets militaires en hausse. L’Estonie vient d’ailleurs d’adopter un nouveau concept pour la sécurité nationale qui prévoit de consacrer 3% du produit intérieur but à la défense. Ce matériel pourrait être stationné dans la région, en tournant entre les trois pays. Ainsi, la sécurité du flanc est de l’Alliance serait renforcée. Telle est la décision qu’attendent les pays baltes lors du sommet de l’Otan qui se tiendra début juillet à Vilnius. Si les Baltes pensent à eux, ils n’oublient jamais l’Ukraine et ils ont fait passer le message. Cet été à Vilnius, Kiev doit obtenir des garanties de rapprochement avec l’Otan. On pourrait ainsi oublier l’échec de 2013, quand la signature de l’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne avait échoué.

