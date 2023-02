Récupération et recyclage de matériels capturés, le quotidien d'une unité ukrainienne d'infanterie

Reportage

En attendant le matériel promis par l'Occident, les militaires ukrainiens font de la récupération. Reportage auprès d’une unité d’infanterie dans la région de Koupiansk dans le nord-est de l’Ukraine. Ces fantassins ont vu aussi monter en puissance l'utilisation des drones sur le champ de bataille.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux en Ukraine, Anastasia Becchio et Boris Vichith

Sur son téléphone portable, Oleksandr exhibe les photos des prises dont il est le plus fier : des véhicules marqués de la lettre « Z », des munitions abandonnées par les Russes lors de leurs différentes retraites. Il y a deux mois, il a trouvé un stock de roquettes Grad : « J’ai trouvé ça dans un bosquet, c’est là que les Russes avaient entreposé leurs roquettes. On va faire un retour à l’envoyeur. Ils les ont amenés ici pour les envoyer sur nous, mais ils n’en n’ont pas eu le temps, parce qu’ils ont dû s’enfuir rapidement. Maintenant qu’on les a trouvés, on va les leur rendre. »

Manque d'armements

Confronté à un manque d’armements dans son unité, Oleksandr reste à l’affut, mais les occasions de trouver du matériel russe se font assez rares : « On a repéré un véhicule, mais il est quasiment sur la ligne de contact. Il faut d’abord les repousser un peu et ensuite on pourra aller le récupérer. Ce travail de récupération soulage notre unité. On a eu deux véhicules supplémentaires et notamment un véhicule blindé chenillé de transport qui nous permet de couvrir nos arrières et de stopper leurs offensives. Leur infanterie aura plus de mal à avancer. »

L’unité a aussi déniché un véhicule blindé de combat russe qu’elle a remis en état de marche. En attendant son enregistrement officiel, les soldats continuent à l’entretenir à l’écart du front.

►À lire aussi : Le patron du groupe paramilitaire Wagner accuse l'état-major russe de «trahison»

Le recours incessant aux drones bouleverse le champ de bataille La guerre des drones a vu le jour dès les premières semaines de l’invasion russe en Ukraine. Disponibles en grand nombre et peu coûteux, ces appareils de tous types ont bouleversé les combats. En Ukraine, « Bayraktar » est rapidement devenu une chanson très populaire dédiée au drone de combat TB2, produit en Turquie. Armé de quatre missiles il s'est révélé si efficace qu'il a été surnommé la « kalachnikov » du ciel. Les américains ont refusé d'exporter leur famille de drones haut de gamme, alors ce drone bon marché est venu combler un vide sur le marché des machines de moyenne altitude longue endurance. En Ukraine, le TB2 Bayraktar a changé la façon de faire la guerre pour une petite nation. Facile d'usage, il permet de faire peser une menace constante sur l'adversaire. Et le TB2 n'est qu'un exemple, puisqu'en matière de drones les forces ukrainiennes se sont révélées très inventives. Kiev a massivement converti des drones commerciaux en drones de combat, à l'instar du Dji Magic, un « quadcoptère » fabriqué en chine. Doté d'optiques de bonne qualité, ce petit engin permet à l'artillerie de trouver des cibles et de régler les tirs. Facilement modifiable, il peut aussi emporter une grenade à fusil.

L'accès à un signal de bonne qualité, comme le réseau satellitaire Starlink permet permet aussi à ces drones d'avoir des performances proches des normes militaires. Une véritable révolution.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne