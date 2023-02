Allemagne: un réfugié syrien condamné pour crimes de guerre en Syrie

© Wikimedia Commons CC BY SA 3.0 Jörg Zägel

Jeudi 23 février, un apatride de 55 ans a été condamné à Berlin à la prison à vie pour crimes de guerre et pour la mort d'au moins quatre civils en 2014 en Syrie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

En mars 2014, Moafak D., membre d’une milice gouvernementale, tire une grenade antichar dans une foule qui attend des vivres dans le camp palestinien de Yarmouk dans la banlieue de Damas. Le régime Assad a bouclé le quartier et privé en partie les habitants de nourriture, d’eau et de soins médicaux. Moafak D., qui assurait la surveillance d’un checkpoint, aurait tiré dans la foule pour se venger de la mort de son neveu deux jours plus tôt, probablement tué par l’Armée syrienne libre combattant le régime Assad.

L’acte d’accusation évoquait sept morts. Mais le nombre de victimes aurait été « nettement plus important », d’après le jugement. Âgé de 55 ans, Moafak D. a été condamné à la prison à vie pour crimes de guerre et la mort d’au moins quatre civils. Ses avocats avaient plaidé l’acquittement, assurant que leur client n’était pas sur place lors du drame. Le jugement a aussi décidé que l’accusé ne pourra pas être libéré avant 15 ans en raison de la gravité de ses actes.

La justice allemande a poursuivi Moafak D. qui vit à Berlin depuis cinq ans en vertu du principe de compétence universelle qui permet des poursuites pour des crimes de guerre ou contre l’humanité, même si le ressortissant n’est pas allemand et que les actes ont été commis à l’étranger.

► À lire aussi : En Allemagne, verdict historique pour les crimes imputés au régime syrien

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne