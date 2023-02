Haut-Karabakh: l’oligarque Ruben Vardanian démis de ses fonctions de ministre

Au Haut-Karabakh, république sécessionniste d’Azerbaïdjan peuplée d’Arméniens, le président a démis l’oligarque Ruben Vardanian de ses fonctions de ministre d’État, poste auquel il a été nommé début novembre 2022.

Avec notre correspondant régional, Régis Genté

C’est à l’occasion d’une réunion du gouvernement, retransmise à la télévision mercredi, que Ruben Vardanian a été démis de ses fonctions. Et ce par celui-là même qui l’avait nommé à ce poste il y a un peu plus de trois mois : le président du Haut-Karabakh, Arayik Haroutyounian. Il évoque des divergences stratégiques et d’approches avec l’oligarque, sans plus de précisions.

Ruben Vardanian, citoyen russe jusqu’à l’automne 2022, avait réussi à installer ses hommes à divers postes clés dans l’entité sécessionniste, ce qui en avait irrité plus d’un. Par ailleurs, le fait qu’il a fait toute sa fortune en Russie, autour d’un milliard de dollars, faisait de lui un agent de Moscou pour beaucoup.

Corridor de Latchine bloqué

Cela a notamment déplu à l’Azerbaïdjan, qui a sitôt après sa nomination organisé le blocage du corridor de Latchine, la seule route reliant l’enclave à la république d’Arménie.

Mais, côté arménien, la proximité de Ruben Vardanian avec le Kremlin avait été plutôt perçue comme un atout pour convaincre la Russie le moment venu de tout faire pour garder sa force d’interposition, déployée au Karabagh depuis la fin 2020, et protéger les environ 120 000 habitants de la province montagneuse.

