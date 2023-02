Ukraine: un an après, Kharkiv toujours résiliente malgré de nouvelles frappes russes

Reportage

Alors que l’Ukraine fait face depuis un an à l’invasion russe, la ville de Kharkiv reste particulièrement exposée. Située à 40 km de la frontière avec la Russie, la ville du Nord-Est qui comptait 1,5 million d’habitants avant le 24 février 2022 a subi des bombardements intenses dans les premiers mois de la guerre. La situation sécuritaire y reste précaire : régulièrement, des missiles tirés depuis Belgorod de l’autre côté de la frontière, y atterrissent, mais les habitants se disent confiants, selon son maire.

Un abri anti-bombe dans les sous-sols d’un immeuble de Kharkiv : le maire de la deuxième ville ukrainienne reçoit ses invités dans une pièce spécialement aménagée, autour d’un grand bureau. Un écran de télévision diffuse une chaine d’information en continu. En ce triste anniversaire, pour Ihor Terekhov, l’heure est au bilan, a-t-il témoigné à nos envoyés spéciaux à Kharkiv, Anastasia Becchio et Boris Vichith :

« Ce que la guerre a montré, tout d’abord, c’est que les Ukrainiens ne céderont rien. Elle a aussi montré que nous sommes une nation, quelle que soit la langue que nous parlons. Nous sommes unis dans notre diversité. La guerre nous a renforcés et c’est positif, en dépit de toute l’horreur de la guerre. »

D’un côté, les habitants de Kharkiv vivent avec la menace quotidienne de frappes russes qui partent de Belgorod, à une cinquantaine de kilomètres de là. Si la menace d’un encerclement est écartée depuis des mois, Kharkiv n’en a pas fini avec la guerre, les sirènes d’alertes qui se déclenchent plusieurs fois par jour et par nuit viennent le rappeler, rajoutant de l’inquiétude à une population très éprouvée, fatiguée, par cette année de guerre.

« La guerre n’est pas terminée du tout, elle se trouve dans une phase aigüe, rappelle le maire Ihor Terekhov. Nous ne voulons pas d’un conflit gelé, c’est pourquoi nous sommes obligés d’aller jusqu’à la victoire. Il ne peut y avoir de demi mesures, parce que dans ce cas, on obtiendra un conflit gelé et aucun investisseur ne voudra venir ici, il n’y aura plus aucune vie et on sera dans une sorte de no man’s land… Ça n’est pas pour ça que nos gars ont donné leur vie. »

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov. © RFI/Anastasia Becchio

Dans une allocution sur les réseaux sociaux à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe, le président Volodymyr Zelensky a cité les villes qui ont subi des attaques intenses, dont Kharkiv. « Le monde a vu de quoi l'Ukraine est capable. Ce sont les nouveaux héros. Les défenseurs de Kiev, les défenseurs d'Azovstal. De nouveaux exploits réalisés par des villes entières. Kharkiv, Tcherniguiv, Marioupol, Kherson, Mykolaïv, Gostomel, Volnovakha, Boutcha, Irpin, Okhtyrka. Villes Héros. Les capitales de l'invincibilité », a-t-il salué.

De nouvelles frappes malgré une relative reprise

Comme d’autres grandes villes d’Ukraine, Kharkiv vit depuis plusieurs jours dans la crainte d’attaques massives de la part de la Russie. Une partie de la population a d’ailleurs quitté la ville pour se mettre à l’abri et mercredi 22 février, des missiles S-300 se sont abattus sur un bâtiment, faisant deux blessés et ravivant les inquiétudes.

D’un autre côté, Kharkiv tente de vivre le plus normalement possible : les services de la voirie fonctionnent, les transports en commun circulent, notamment le métro et les tramways. L’opéra, qui a été endommagé par les bombardements, donne quelques représentations en petit comité dans un espace aménagé dans l’entresol, et des restaurants et des cafés sont ouverts.

Des habitants qui avaient fui dans les premières heures de la guerre sont revenus à la faveur de la contre-offensive de septembre qui a repoussé les forces russes soit de l’autre côté de la frontière au Nord, soit à l’Est, dans la région voisine de Louhansk. Aujourd’hui, selon le maire, la ville compte 1,1 million d’habitants, contre 1,5 million il y a un an.

Au total, 4 500 immeubles détruits

Du fait de sa proximité avec la Russie, Kharkiv a beaucoup souffert. Des zones d’infrastructure économiques et industrielles très importantes sont détruites. Aucun quartier de Kharkiv n’a été épargné par les bombardements, et plusieurs d’entre eux sont très endommagés avec des immeubles où tout ou presque est à reconstruire.

Selon les autorités, 4 500 immeubles ou maisons ont été détruits au total. 135 ont déjà été réparés et, en dépit du climat très instable, de gros travaux de reconstruction sont en cours.

Kiev sous la crainte d’une nouvelle offensive

Alors que Kiev avant été l’une des principales villes frappées par l’armée russe aux premières heures de l’invasion, la capitale ukrainienne vit sous la crainte d’une nouvelle offensive russe. Cela malgré la reprise d’une certaine normalité.

Avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze

Alors que Kiev s’était réveillée il y a un an sous les bombes russes, les habitants craignent une nouvelle offensive de grande ampleur. Cela au tout début de 2023, contre la capitale par voie terrestre, soit l’offensive de printemps. De plus, le spectre d’une nouvelle offensive depuis la Biélorussie reste encore présent dans les esprits.

Pour le moment, les combats terrestres restent concentrés à l’Est et cette fois, surtout, il n’y aurait plus d’effet de surprise. Au cours de cette semaine qui marque un an depuis l’arrivée des Russes aux portes de la capitale, beaucoup s’attendaient et s’attendent toujours à un coup d’éclat de la part des Russes - d’autant que Kiev voit régulièrement des frappes aériennes avec des missiles, avec des drones kamikazes, dont la grande majorité sont interceptés par la défense aérienne ukrainienne.

Mais malgré cela, tous les habitants de Kiev à qui RFI a parlé, sans exception, disent être confiants d’une victoire ukrainienne quel que soit le temps que ça prendra. Ce qui est marquant après un an d’épreuves.

Les combats se poursuivent à Bakhmout, Kherson touchée à nouveau

Les combats se poursuivent toutefois à l’Est, notamment à Bakhmout. L’État-major ukrainien a recensé 380 assauts contre cette seule ville depuis février 2022. Il ne faut pas oublier cependant que cette ligne de front s’étend sur plus de 1000 kilomètres, une distance très considérable. Jeudi 23 février, par exemple, Kherson a été touchée à nouveau par des bombardements. Alors que la ville du Sud a été libérée en novembre dernier, elle continue à être sous le feu de l’artillerie russe.

