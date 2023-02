Un an de guerre en Ukraine: à Tallinn, le patron de l'Otan réaffirme son soutien à Kiev

Les premiers chars lourds Leopard 2 polonais ont été livrés à l'Ukraine

La Pologne a livré les premiers chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande à l'Ukraine, a annoncé, vendredi 24 février, le ministre polonais de la Défense, à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe. « Aujourd'hui, les Leopard polonais se trouvent déjà en Ukraine », a indiqué Mariusz Blaszczak, ministre polonais de la Défense, lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, sans donner de précision sur le nombre de chars remis à Kiev.

La Pologne est le premier pays à avoir offert d'envoyer ces chars de conception allemande à l'Ukraine et avait émis de vives critiques à l'égard de Berlin pour sa réticence initiale à refuser l'envoi de ces engins vers l'Ukraine. La Pologne a augmenté ses propres achats d'armes, et porté son budget militaire à plus de 4% du produit intérieur brut en 2023. Le pays accueille par ailleurs plus d'un million de réfugiés ukrainiens.

Les livraisons se multiplient

Le gouvernement suédois a annoncé ce 24 février qu'il va livrer « environ » dix chars Leopard et des systèmes anti-aériens à l'Ukraine. Jeudi 23 février, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a confirmé, lors de sa visite à Kiev, l'envoi de six chars Leopard 2 à l'Ukraine et a déclaré espérer pouvoir en envoyer quatre supplémentaires dans les prochains mois. « Nous allons envoyer six Leopard 2A4. Notre intention est de voir si nous pouvons augmenter cela à un total de dix dans les semaines et les mois à venir, c'est-à-dire passer de six à dix », a déclaré M. Sanchez lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

De son côté, la Finlande a aussi annoncé l'envoi de trois chars Leopard 2, dans une version modifiée, conçue pour le déminage et la neutralisation d'autres explosifs, a indiqué Mikko Savola, le ministre de la Défense dans un communiqué. Par ailleurs, l'Allemagne, pays producteur de ce char lourd, a finalement décidé en janvier l'envoi de quatorze chars Leopard 2A6, afin d'organiser - à terme - deux bataillons blindés. Le Canada a aussi promis quatre Leopard 2A4 dont l'un a été expédié début février. La Norvège va donner à l'Ukraine huit Leopard 2 ainsi que des munitions, des pièces de rechange et jusqu'à quatre véhicules de soutien.

L'Ukraine devrait enfin pouvoir compter dans les prochains mois sur au moins cent chars Leopard 1A5. Ces blindés, fournis par Berlin, La Haye et Copenhague, sont toutefois bien plus anciens.



(Avec AFP)