Belgique: à Bruxelles, des milliers de personnes manifestent pour l'Ukraine

Comme dans de nombreuses villes partout dans le monde, une manifestation en faveur de l'Ukraine a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de Bruxelles. Une manifestation particulière, puisqu'elle se déroulait dans la capitale de l'Europe, siège des institutions de l'UE, mais aussi de l'Otan. Les manifestants ont ainsi exprimé leur solidarité après un an de guerre, mais ont aussi fait passer des messages.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

Majoritairement constitué d'Ukrainiens, le cortège dégage une grande force. Pas de joie, évidemment, mais pas de tristesse non plus. On aperçoit même des sourires sous les centaines de drapeaux jaunes et bleus.

Après un an de guerre, la manifestation reflète l'image d'un pays qui tient toujours debout, explique Anna : « Je peux comparer mes sentiments il y a un an, où j'étais sous le choc, où j'avais vraiment peur pour mon pays, et maintenant, je ressens plutôt non pas la peur mais la force, et énormément de fierté pour la résilience de mon peuple. »

L'UE a beaucoup bougé en un an, avec dix paquets de sanctions contre la Russie, mais il faut aller plus loin, disent les manifestants. À l'approche de la Commission européenne, les cris redoublent. Des sanctions pour la Russie, des armes pour l'Ukraine, crient les marcheurs, depuis le centre-ville jusqu'au quartier européen. Un message directement adressé aux dirigeants européens et à l'Otan.

Yana Brovdiy appartient à l'ONG Promote Ukraine, coorganisatrice du rassemblement. « Pourquoi cela prend-il autant de temps pour fournir un système de défense antiaérienne ?, demande-t-elle. Pensez à toutes les villes et à toutes les vies qui auraient pu être sauvées si on avait reçu ces systèmes de défense antiaérienne plus tôt ! »

Présents aussi : beaucoup de Belges, comme Jean, venu témoigner de sa solidarité. À ses yeux, « le combat ukrainien, c'est une lutte pour la liberté de tous les Européens ». Un désir d'avenir européen que la foule a longtemps continué de clamer samedi après-midi.

Les sanctions, c'est très important, on peut encore faire plus pour affaiblir l'économie russe. Mais les armes sont aussi d'une importance capitale pour l'Ukraine. Mon père est soldat, dans l'armée en ce moment, et il ne comprend pas pourquoi cela prend autant de temps de livrer des systèmes de défense antiaérienne et des tanks. On l'a demandé en février, pensez à toutes les villes et à toutes les vies qui auraient été sauvées si les systèmes de défense antiaérienne avaient été livrés plus tôt ! Pour toutes les armes, ça prend du temps. Cette guerre ne s'arrêtera que lorsque la Russie réalisera que le prix à payer est trop lourd, économiquement comme militairement. Tout ça n'a aucun sens, les Ukrainiens vont les repousser, et ça va durer combien de temps ? Et pour occuper quoi ? Un, deux ou trois villages ? Il va vraiment falloir que ça s'arrête. À ce moment-là seulement, on pourra s'asseoir et commencer à parler de négociations et de perspectives de paix.

Yana Brovdiy, volontaire au sein de l'ONG Promote Ukraine, coorganisatrice du rassemblement Jean-Jacques Héry

