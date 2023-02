Royaume-Uni: bientôt une version réécrite de Roald Dahl pour ne choquer personne

« Matilda », « Charlie et la chocolaterie » : les livres de Roald Dahl exposés dans un magasin à New York en 2011. AP - Andrew Burton

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Deux versions de Roald Dahl bientôt dans les librairies au Royaume-Uni. Les ayants droit de l'auteur de Matilda et Charlie et la chocolaterie veulent modifier des centaines de passages dans les livres du romancier, car ils sont considérés comme offensants pour les lecteurs d'aujourd'hui. Une polémique a éclaté et la maison d'édition a décidé de conserver la version originale... et la version modifiée.