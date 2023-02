Royaume-Uni: des supermarchés rationnent la population sur certains fruits et légumes

La hausse des prix de l'énergie a retardé les plantations sous serre mais les tomates britanniques seront de retour juste après Pâques. REUTERS - PAUL CHILDS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Pas plus de trois tomates et trois concombres par personne, et il en va de même pour les salades et les poivrons. Un rationnement décidé par certains supermarchés. Il n’y a pas de pénurie, mais les intempéries en Espagne et en Afrique du Nord ont réduit les récoltes et donc les exportations ; et Outre-Manche, la flambée des prix n’aide pas les producteurs. À Londres, la population n’est pas encore prête à se passer de ces aliments d’été.