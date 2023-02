Naufrage de migrants en Calabre: l'opposition italienne lance un appel à l'UE

Après le drame, Ursula von der Leyen redouble d'efforts pour faire avancer sa politique migratoire

Sur Twitter, la présidente de la Commission européenne a qualifié la mort des migrants de « tragédie », et s'est dite « profondément attristée ». Elle a demandé notamment à « redoubler d'efforts concernant le Pacte sur les migrations et le droit d'asile, et sur le Plan d'action pour la Méditerranée centrale ».

L'idée du Pacte asile et migration, présenté en septembre 2020 par la Commission Von der Leyen, est de largement réformer la politique migratoire européenne, qui a très largement montré ses lacunes depuis la crise migratoire de 2015-2016.

Ce Pacte est d'abord basé sur un renforcement des frontières extérieures de l'UE. Il prévoit de traiter directement les demandes d'asile dans le pays d'arrivée des migrants, tout en étant plus rapide dans leur traitement. L'idée est de renvoyer plus vite ceux qui ont peu de chances d'obtenir l'asile, les personnes en provenance d'un pays jugé « sûr » par l'UE, notamment.

Ce premier filtrage vise à décourager les départs vers l'Europe. C'est là que les désaccords arrivent entre les Vingt-Sept, car un tel système fait peser, comme aujourd'hui, une grande partie de la politique migratoire européenne sur les pays dits « de première ligne », à savoir Malte, Chypre, la Grèce ou l'Italie, qui s'en plaignent régulièrement.

Alors, pour les soulager, le Pacte prévoit un mécanisme de solidarité avec une répartition des demandeurs d'asile au sein des États membres. Sauf que les pays de l'Est, Hongrie et Pologne en tête, refusent tout accueil obligatoire de migrants. Et les pays de premier accueil, eux, disent non à tout contrôle renforcé des frontières sans cette garantie de solidarité.

Résultat : blocage, pour une réforme qui doit toujours être conclue avant le printemps 2024.

À Bruxelles,

Jean-Jacques Héry