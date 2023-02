Orion 23: les armées françaises simulent une invasion d'un pays étranger

Un exercice militaire inédit se déroule en ce moment dans le sud de la France. Sept mille hommes de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine simulent l'invasion d'un pays étranger. L'opération Orion durera jusqu'au 11 mars et en dit long sur le changement de paradigme en matière de défense depuis la guerre en Ukraine.

Une pluie de parachutistes dans le ciel du Tarn, ce département du sud de la France, ce n'est pas le début d'un film de guerre, ce n'est pas non plus une invasion étrangère, mais un entraînement de l'armée française.

Dans ce scénario militaire qui a commencé il y a une semaine, l'histoire se déroule dans un pays fictif baptisé « Arnland ». Un pays déstabilisé par des milices pilotées par un autre pays, « Mercure », avec qui il partage une frontière.

Au programme également : débarquement amphibie en Méditerranée et tirs de chars, en Champagne-Ardennes, dans des zones sécurisées.

[#ORION23] Le 21/02, les PHA Mistral et Tonnerre ont réalisé en Corse un entrainement aux opérations de débarquement avec le groupement tactique embarqué de l'@armeedeterre. Cela a permis de préparer les actions de débarquement qui se tiendront ultérieurement dans l'exercice. pic.twitter.com/0T0maYkBqn — Marine nationale (@MarineNationale) February 25, 2023

Toute ressemblance avec la guerre en Ukraine n'est pas totalement fortuite, car ce programme d'entraînement est dans les tuyaux de l'armée depuis un peu plus de deux ans, et l'invasion de la Russie n'a fait que renforcer l'urgence d'une préparation à une guerre de haute intensité.

Cela fait vingt ans qu'on n'avait pas vu un exercice de la sorte. D'abord parce que l'adversaire était plus souvent un groupe armé qu'un État, on pense notamment à la lutte anti-jihadiste, et parce que le budget de la Défense ne le permettait pas.

Pour 2024 en revanche, une hausse de cent milliards d'euros alloués a été annoncée par Emmanuel Macron.

