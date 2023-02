Protocole nord-irlandais: les discussions avancent, selon le Premier ministre britannique

Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. AP - Alastair Grant

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On se rapproche d’un accord sur le protocole d’Irlande du Nord, inappliqué depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Il provoque des frictions entre Bruxelles et Londres, et l’Irlande du Nord ne sait plus si elle se trouve en Europe ou au Royaume-Uni. Selon Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, les discussions avancent.