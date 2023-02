Reportage

Turquie: après les séismes, la question des pillages et leur répression brutale

Audio 01:49

Un homme regarde une excavatrice sur le site d'un bâtiment détruit à İskenderun, dans le sud de la Turquie, le 14 février 2023. AP - Francisco Seco

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans le sud de la Turquie, près de trois semaines après les violents séismes qui ont détruit une centaine de milliers de bâtiments et tué plus de 45 000 personnes, les vols dans les magasins et les immeubles détruits sont nombreux. Pour éviter ces dérives, le gouvernement a envoyé des centaines de soldats et de policiers sur place. Mais de nombreux cas de violences ont été rapportés.