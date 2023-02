Séismes en Turquie: une nouvelle réplique de magnitude 5,6 dans la province de Malatya

Les sauveteurs poursuivent leurs opérations de recherche parmi les décombres de bâtiments effondrés dans le district de Yesilyurt, à Malatya, le 27 février 2023, après qu'un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé l'est de la Turquie, tuant une personne et en blessant des dizaines d'autres tout en provoquant l'effondrement de certains bâtiments endommagés, le gouvernement a déclaré l'agence de gestion des catastrophes. AFP - -

Trois semaines après le violent séisme qui a touché le sud de la Turquie et la Syrie voisine, un nouveau tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé la ville de Malatya (sud-est) lundi 27 février, faisant un mort et au moins une soixantaine de blessés. Une réplique de plus qui préoccupe en Turquie.