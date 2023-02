Espagne: un an de prison pour une gifle alors que la victime n'avait pas souhaité porter plainte

Un an de prison pour avoir giflé sa femme, en direct sur TikTok, c'est le verdict de la justice espagnole, après la diffusion de la vidéo devenue virale. Une décision d'autant plus rare que la victime n'avait pas souhaité porter plainte. Le tribunal de la ville de Soria, au nord de l’Espagne, estime que l'accusé s'est rendu coupable de maltraitance et de violence envers les femmes.