Guerre en Ukraine: à Kiev, des secouristes en première ligne

Témoignages

Ils sont secouristes, psychologue ou photographe et tous travaillent pour la sécurité civile de la capitale ukrainienne. Avec la guerre, leurs opérations de sauvetage ont changé d’échelle. Eux sont devenus des héros.

De notre envoyée spéciale à Kiev,

Ici sur une échelle menant dans les entrailles d’un immeuble éventré encore fumant, là réconfortant une femme blessée après une frappe… En un an, on s’est habitué à ces images d’hommes et de femmes, casque blanc sur la tête, secourant des populations au milieu du chaos. Ils sont les premiers sur les lieux lorsqu’un missile touche un bâtiment civil. Depuis le 24 février 2022, les membres du State Emergency Service (SES) de Kiev ont réalisé 125 interventions liées à la guerre et ont secouru 134 personnes.

Svitlana Vodolaha est cheffe du service de presse du SES de Kiev. C’est elle souvent qui immortalise ces scènes. La première fois qu’elle a accompagné ses collègues, il s’agissait d’un immeuble d’habitation de seize étages frappé par un missile. « Vous savez, dans notre travail, on ne rencontre que du malheur, souligne-t-elle. Les explosions, les incendies, je connaissais. On avait, tous les cinq ou sept ans, un accident lié au gaz par exemple. Mais pas à cette échelle : là, c’est tout un immeuble qui était touché, du cinquième au neuvième étage, tout s’était écroulé. Ça, ça n’arrive pas en temps normal. » Son travail ne change pas. « Quand je suis arrivée sur place, ma seule pensée a été : il faut fixer tout, il faut enregistrer tout pour que le monde entier voie. Même si ça semble bizarre, l’important c’est de transmettre toute cette horreur, qu’on voit ce que les Russes font », assène-t-elle.

« On a passé deux mois ici, on dormait ensemble, on vivait ensemble »

Le SES de Kiev a perdu un de ses membres en service. Un chef de caserne appelé aux premières heures de la guerre avec deux collègues pour éteindre un incendie à l’aéroport d’Hostomel, théâtre violents combats. « Même si tout le monde sait que partout dans le monde les pompiers ne portent pas d’armes, leur camion a été mitraillé », explique Svitlana Vodolaha. Deux autres secouristes ont été blessés dans cette attaque.

Ihor Mykhnenko, chef de la sécurité civile pour tout le district de Podil. dans le centre de la capitale ukrainienne. © RFI/Aurore Lartigue

Quand la guerre éclate, pour ces professionnels des situations d’urgence aussi, c’est le choc. Mais tout le monde est rapidement sur le pont. « Le 24 février, 90% de nos effectifs sont venus travailler, alors qu’en temps normal il y a un roulement », témoigne Ihor Mykhnenko, le chef de la sécurité civile pour tout le district de Podil, dans le centre de la capitale.

En temps normal, les membres du SES ont un rythme avec 24 heures de garde suivies de trois jours de repos. La plupart d’entre eux ne vivent pas à Kiev. Impossible de faire les aller-retours, alors la vie s’organise sur place dans les bureaux et dans les sous-sols des casernes. « On a passé deux mois ici, on dormait ensemble, on vivait ensemble, se souvient-il. Et on attendait les appels : si on nous appelait pour une intervention, même si l’alerte n’était pas encore levée et qu’on entendait encore les frappes, on y allait. »

L'abri souterrain où beaucoup de secouristes de cette caserne de Podil, dans le centre de Kiev, ont passé plusieurs semaines au début de la guerre. © RFI/Aurore Lartigue

L’intervention dans le centre commercial Retroville, dans le nord-ouest de Kiev, pris pour cible par les forces russes, reste parmi les plus marquantes pour l'équipe. Huit mille mètres carrés de bâtiments pulvérisés. « C’était vraiment compliqué, difficile d’accès, avec une tour de neuf étages en feu, au milieu raconte Oleksandre Koutcher, secouriste de 25 ans. On ne pouvait pas approcher les grues donc on a dû procéder avec de simples échelles. » Probablement sous l’effet de la chaleur, des explosions « secondaires » se produisent quelques minutes après l’arrivée des secours. « Heureusement, tout le monde s’en est sorti, commente Ihor Mykhnenko, mais c’était vraiment effrayant. Beaucoup de gens étaient coincés sous les décombres et il fallait les retrouver rapidement. Il nous a fallu dix heures pour maîtriser l’incendie. » Bilan de cette frappe : au moins huit morts.

Composer avec l’inconnu et les gilets pare-balles

Même si la gestion du risque et des événements dramatiques fait partie de leur métier, cette fois c’est différent. La guerre est une déflagration dont l’onde de choc n’épargne personne. « Avant, je savais que je pouvais intervenir sur un accident tragique, puis faire dix mètres, prendre un café et souffler, indique Lyubov Kirnos, cheffe du département soutien psychologique pour le State Emergency Service. Mais quand tu vois un immeuble touché par un tir de drone ou un missile, tu comprends que tu ne pourras pas changer d’ambiance en tournant au coin de la rue. Partout, les gens sont sous le choc. » Les secouristes doivent être très résistants au stress et très stables psychologiquement en régle générale. Mais avec la guerre s'ajoute la peur pour leurs proches. « Je pense que le fait de vivre ensemble a été essentiel dans ce moment, cela leur a permis de se soutenir mutuellement, analyse-t-elle. Et quand la situation s’est stabilisée, on leur a donné la possibilité de prendre un congé pour pouvoir évacuer leur proche. C’était très important pour qu’ils puissent continuer à travailler le plus sereinement possible. »

Oleksandre Koutcher, secouriste pour la sécurité civile de la ville de Kiev. © RFI/Aurore Lartigue

« Le plus difficile pour moi, c’est l’inconnu, c’est le plus usant dans cette guerre, confie Oleksandre Koutcher. Aujourd’hui par exemple, on a eu une alerte, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer et je ne sais pas ce qui peut m’arriver dans quelques minutes. »

Même si le cœur de leur métier n’a pas changé, sauver des gens, leurs conditions de travail ont beaucoup évolué. Les risques aussi ont changé d'échelle, il faut donc redoubler de prudence. Gilets pare-balles et casques font désormais partie de la panoplie.

Il a aussi fallu revoir toutes les campagnes de prévention en direction de la population, les adapter à la réalité de la guerre, explique Svitlana Vodolaha, dont c’est la mission. Former les gens à savoir se comporter face à ces risques nouveaux. « Dans les premières semaines de la guerre, la ville s’est vidée de ses habitants – on estime qu’il restait environ 30% de la population, développe la responsable de la presse. Dans les immeubles, seules restaient des personnes âgées ou handicapées, qui ne descendaient pas toujours dans les abris en cas de frappes. En tant que secouristes, nous devons vérifier tous les appartements pour nous assurer qu’ils sont bien vides. C’est le protocole. Donc, par exemple, on avait diffusé l’information aux gens restés dans la capitale d’être vigilants sur qui habitait où afin de ne pas perdre de temps. On demandait aussi à ceux qui partaient de laisser leurs clés aux voisins pour ne pas avoir à défoncer les portes. Ça ne paraît rien, mais c’est très important. »

Lyubov Kirnos, cheffe du département de soutien psychologique au State Emergency Service de Kiev. © RFI/Aurore Lartigue

Du 9 au 17 mars, les équipes prennent en charge 3 600 personnes à la gare de Kiev. Elles fuient par le « couloir vert » les zones occupées d’Irpin, Boutcha ou encore Tchernihiv. « Certains arrivaient en pyjama, d’autres avec des vêtements ensanglantés, certains sont traumatisés, d’autres encore pouvaient être euphoriques d’avoir survécu et réussi à partir », se souvient la psychologue. Chaque heure, la foule augmente. La sécurité civile oriente les gens en fonction de leurs besoins et leur explique que la gare n’est pas le bout du voyage. « Ils se pensaient en sécurité mais il fallait leur faire comprendre qu’ils ne pouvaient pas rester ici et se détendre car Kiev était frappée aussi, qu’ils devaient partir le plus vite possible », souligne Lyubov Kirnos.

« Tu as survécu »

Parmi les prises en charge qui l’ont marquée, elle garde en mémoire un cas. C’était le 18 mars. Un missile vient de tomber dans une aire de jeux au milieu d’immeubles en cercle. Toutes les vitres autour ont été soufflées. « Et Il y avait cette femme qui était dans une détresse profonde, rapporte la psychologue. Elle fuyait la guerre depuis 2014 car elle venait de l’Est. Kiev était déjà la troisième ville où elle s’était réfugiée pour recommencer sa vie à zéro. Avant, elle était à Marioupol. Mais à chaque fois, elle était comme rattrapée. » Pour traiter ces nouvelles pathologies traumatiques, la professionnelle, dix ans d'expérience dans la sécurité civile, échange avec des confrères israéliens. « Dans le cas de cette dame, précise-t-elle, l’important c’était de l’écouter et de lui expliquer qu’il fallait qu’elle ait suffisamment de force pour reconstruire sa vie encore une fois. Dans ce type de traumatisme, souvent les victimes n’ont plus de souvenirs clairs des événements. Il faut les aider à refaire le fil de ce qui s’est passé, c’est très important de terminer l’histoire, par le positif : "tu as survécu". »

Svitlana Vodolaha, cheffe du service de presse du State Emergency Service, à Kiev. © RFI/Aurore Lartigue

Donner un sens à l’absurdité de la guerre. Du 6 au 13 avril, la situation est plus calme dans la capitale, les équipes de Kiev vont prêter main forte aux secouristes de la région à Borodianka. La ville vient d’être libérée. Le détachement est responsable des recherches dans les décombres de cinq immeubles d’habitation. « Au début de la guerre, se remémore Svitlana Volodaha, nous recevions les appels des gens de ces immeubles, bloqués dans les caves. Ils nous demandaient de l’aide mais on ne pouvait rien faire malheureusement car la ville était occupée par les Russes. Des bombes aéroportées étaient lâchées sur ces immeubles, ils étaient volontairement ciblés », insiste-t-elle. Plus d’un mois après ces bombardements, les chances de retrouver des survivants ensevelis sont quasi nulles. « Il y avait un couple : ils recherchaient leur fils, leur belle-fille et leur petite fille de 4 ans. Et ils se persuadaient qu’ils étaient là, encore vivants, ils nous assuraient qu’ils leur faisaient passer de la nourriture depuis tout ce temps… » Nos psychologues étaient à leurs côtés quand on a commencé à sortir les corps.

En un an, la guerre a mis un coup de projecteur sur le travail de ces héros du quotidien. « Pour moi, le truc le plus frappant, c’est la façon dont les gens nous regardent. Dans la rue, désormais, on nous salue, on voit la reconnaissance des populations, c’est très agréable », reconnaît Oleksandre Koutcher. Le State Emergency Service a même fait imprimer un calendrier grand format à leur gloire. La victoire se joue aussi sur le front de la communication. Dans le bureau de Svitlana Volodaha, un matelas est toujours posé contre le mur. « La guerre n’est pas encore terminée », sourit-elle.

