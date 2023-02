Guerre en Ukraine: les Russes à l'assaut de Bakhmout

L'étau se resserre sans cesse autour de Bakhmout où la situation est « extrêmement tendue », selon l'armée ukrainienne. Les Russes, qui ont gagné beaucoup de terrain dans cette région de l'est qui concentre les combats, tentent désormais d'encercler la ville.

Publicité Lire la suite

Trois des quatre grandes routes qui permettent aux Ukrainiens d'accéder à la ville sont désormais contrôlées par les forces russes. La dernière est sous pression des Russes qui tentent d'en approcher par le sud du pays.

Selon le commandement de l'armée de terre ukrainienne, ce sont principalement les forces du groupe paramilitaire Wagner qui sont à l'offensive, « elles ont envoyé à l'attaque leurs unités les mieux préparées et tentent de percer la défense des troupes ukrainiennes et d'encercler la ville », a déclaré le commandant Oleksandre Syrsky ce mardi matin.

M. Zelensky avait reconnu hier soir que la situation aux alentours de Bakhmout devenait « de plus en plus compliquée » pour les soldats ukrainiens.

Le ministère russe de la Défense a revendiqué la destruction d'un dépôt d'armes près de Bakhmout et l'interception de plusieurs drones et missiles Himars lancés par les Ukrainiens. Selon le centre de réflexion Institute for the Study of War, cité par l'Agence France presse, la Russie « met en oeuvre de nouvelles tactiques d'assaut » en formant des groupes plus petits et plus mobiles.

► À lire aussi : La Chine, nouveau théâtre d'un intense ballet diplomatique au sujet de la guerre en Ukraine

Une très longue bataille

L'offensive sur Bakhmout dure depuis six mois, et ces dernières semaines, le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, a annoncé la prise de plusieurs localités de la région : Soledar en janvier, Krasna Gora en février et tout récemment la chute d'un petit village attenant à la ville sur le flanc nord-ouest, Laguidné.

Selon le gouverneur de la région de Donetsk, il restait 5 000 civils, dont 140 enfants à Bakhmout mi-février, sur une population de 70 000 habitants avant la guerre.

► À lire aussi : Le groupe paramilitaire Wagner se pose en concurrent de l’armée russe

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne