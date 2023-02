L'accord sur l'Irlande du Nord salué au Royaume-Uni

L’implication politique de Charles III interroge

Si l’accord de Windsor est globalement salué Outre-Manche, la rencontre autour d’une tasse de thé entre la présidente de la Commission européenne et le roi déclenche la colère de certains politiciens, affirme Marie Boëda, notre correspondante à Londres. « C’est grossier, ça va mal passer en Irlande du Nord. » La réaction de l’ancienne dirigeante du DUP, parti proche du Royaume-Uni, n’a pas tardé.

Un tête-à-tête mal vu aussi par certains conservateurs eurosceptiques qui y voient un coup de pression pour les contraindre à soutenir l’accord. Une alliance scellée à Windsor dans la salle où Charles III a épousé Camilla ; les portraits d’anciens monarques trônaient au-dessus de Rishi Sunak et d’Ursula von der Leyen.

Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui : qui a pris cette initiative ? Pas de réponse. Buckingham, Downing Street et la Commission européenne se renvoient la balle.

« La rencontre a eu lieu avant le vote au Parlement britannique », souligne le brexiteur Jacob Rees Mogg. « Ce n’est pas judicieux d’un point de vue constitutionnel. Le souverain représente l’ensemble du pays, il doit se tenir à l’écart de la politique, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un sujet aussi sensible. » Selon l’ancien correspondant royal de la BBC, Charles III a abandonné son rôle unificateur.