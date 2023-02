L'inflation en Europe à des niveaux inédits depuis la création de la zone euro

En Europe, l'inflation ne faiblit pas. La hausse des prix n'épargne aucun pays, de l'Espagne à la Suède en passant par la Hongrie. En France par exemple, elle a accéléré à 7,2% sur un an au mois de février. Un climat économique mauvais pour les affaires, qui laisse craindre une nouvelle intervention de la Banque centrale européenne.

Depuis sa création il y a vingt ans, la zone euro n'a jamais connu une telle inflation. Portée par les secteurs de l'alimentation et de l'énergie, la hausse des prix s'est installée durablement sur tout le continent européen.

Les économies fortes sont touchées, c'est le cas de la France, mais aussi de l'Allemagne (9,2% en janvier), de l'Italie a (10,7% le mois dernier) ou encore, hors UE, du Royaume-Uni où les prix alimentaires ont flambé de 17%. Mais ce sont les pays de l'Est qui souffrent le plus. Au mois de janvier, l'inflation a atteint 18,6% en Estonie, 21,4% en Lettonie, et même 26,2% en Hongrie.

Certains pays entrent maintenant en récession, comme la Finlande et la Suède.

Résultat, les investisseurs s'inquiètent puisque la Banque centrale européenne (BCE) pourrait encore augmenter ses taux directeurs pour tenter de juguler cette inflation. Une crainte ressentie sur les marchés financiers, et même sur le cours de l'or.

Pour Denis Ferrand directeur du cabinet Coe Rexecode, on est à la fin de la première vague d'inflation liée aux conséquences du Covid et ses phénomènes de pénurie qui ont fait grimper les produits de base et les produits industriels. Vague qui s'est amplifiée avec le conflit en Ukraine. Dans le même temps se profile la deuxième phase qui relève d'un effet de propagation.

Ce qui reste de cette première phase, c'est le fait que l'inflation est en train de se déporter, beaucoup, sur les prix des produits alimentaires, avec une circonstance qui est très particulière en Europe, qui est le fait que le choc de prix sur l'énergie a porté notamment sur le prix de l'électricité et sur le prix du gaz. Or, les prix de l'électricité et du gaz, c'est pas comme le prix du pétrole, ça ne réagit pas de manière immédiate. Ça réagit au fur et mesure qu'arrivent à échéance les contrats d'approvisionnement en gaz, en électricité que signent les entreprises...

Denis Ferrand, directeur du cabinet Coe Rexecode, réagit aux niveaux de l'inflation en Europe Patricia Lecompte

En France, selon les données de l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'inflation a accéléré en février à +6,2% sur un an, après un tassement en décembre et janvier. En données harmonisées, utilisées pour les comparaisons à l'échelle européenne, l'indice des prix à la consommation s'établit à 7,2%, un record.

L'énergie atteint des sommets ; l'alimentation devrait encore augmenter au mois de mars.

Tout a augmenté. Vous voyez, vous achetez le fuel pour le tracteur, c'est multiplié par deux ; sitôt qu'on va chercher une pièce détachée, tout ça ; le transport, la livraison, des factures énormes qui arrivent ; et derrière, même en ayant augmenté le prix de la viande, ça ne compense pas encore. On voit chez nous dans les campagnes du Giers, les élevages ils se ferment de jour en jour. Où ça va s'arrêter ?

Reportage au Salon de l'agriculture: ils profitent aussi de l'augmentation des prix, mais restent pris à la gorge Alexis Bedu

