Réfugiés ukrainiens en Europe: l'accueil temporaire montre ses limites

Après les mesures d'urgence, penser à long terme. Tel est le principal enseignement d'une enquête de l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA). Quatre millions de réfugiés de guerre ukrainiens, c'est le plus grand défi humanitaire auquel l'Europe fait face depuis la Seconde Guerre mondiale. Défi relevé dès les premières semaines avec l'activation du statut de protection temporaire de l'UE, une mobilisation générale de la société civile. Menée à l'automne auprès de 14 500 personnes dans les dix pays*, qui ont accueilli le plus de réfugiés au début du conflit, l'étude « Fuir l'Ukraine » montre qu'il faut voir plus loin que l'accueil d'urgence. Trois questions à Nicole Romain, porte-parole de l'Agence européenne des droits fondamentaux.

RFI : Quels sont aujourd'hui les principales difficultés que les réfugiés rencontrent ?

Nicole Romain : Elles concernent l'éducation, la santé, le travail et évidemment, par conséquent, les moyens financiers. Sur l'éducation, on constate qu'au moment de l'enquête, c'est-à-dire l'année dernière, 60% des enfants suivaient encore un enseignement en ligne avec une école en Ukraine, ils n'étaient pas scolarisés dans le pays d'accueil, c'est un grand défi si on regarde vers le futur. Deuxièmement, la santé, tant l'accès aux soins que l'état de santé des réfugiés, sont une préoccupation. L'accès aux soins, par exemple, peut être freiné par les problèmes de langue.

La moitié des personnes déplacées que nous avons interrogées sont découragées et déprimées depuis leur arrivée. Plus important encore, la moitié des enfants et des jeunes ont des difficultés à dormir ou à se concentrer. Quand vous quittez brutalement votre maison du jour au lendemain, que vous ne savez rien de ce qu'il s'y passe, on peut facilement comprendre que ça génère des problèmes psychologiques. Il faut en tenir compte quand on réfléchit à long terme à leur intégration. Je voudrais aussi souligner qu'on constate une grande satisfaction des personnes déplacées dans l'ensemble sur leur accueil, mais notre enquête révèle quand même des incidents de violence et de discrimination envers les personnes arrivées d'Ukraine dans les pays qui les ont accueillis.

En ce qui concerne l'accès à l'emploi, quelle est la situation ?

La directive sur la protection temporaire donne accès au marché du travail, c'est-à-dire que toute personne déplacée qui est arrivée dans un des pays membres de l'Union européenne a le droit de travailler, mais évidemment, je l'ai mentionné, la langue est un facteur décisif. Les résultats de l'enquête le montrent, la connaissance de la langue du pays d'accueil a joué un rôle quand les personnes ont réussi à trouver un emploi. Il y a aussi l'existence ou non de moyens de faire garder les enfants, ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Ce n'est pas toujours possible et cela a freiné l'accès à l'emploi des femmes. Seules un tiers des personnes qui ont répondu à notre enquête ont un emploi rémunéré dans les dix pays membres que nous avons étudiés.

Les réfugiés que vous avez interrogés envisagent-ils leur retour en Ukraine, et si oui dans quel délai ?

Un tiers des personnes déplacées se sentent désormais intégrées dans la communauté du pays d'accueil. Mais la même proportion, donc un tiers d'entre elles, souhaiteraient retourner en Ukraine. Les autres ne savent pas. Donc, un tiers des personnes arrivées dans l'Union européenne souhaitent y rester, et pourtant, pour le moment, ce qui est en place, c'est une solution de protection temporaire. C'est un défi pour l'Union européenne. Il faut absolument commencer à regarder quelles seront les solutions à long terme. Et les données d'une enquête comme celle-ci sont très utiles pour les États membres qui doivent trouver une solution durable pour s'assurer que les personnes déplacées par la guerre sont correctement incluses, socio-économiquement, dans nos sociétés.

* Allemagne, Bulgarie, Espagne, Estonie, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie

