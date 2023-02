Six drones s'écrasent sur le territoire russe, dont un à 75 kilomètres de Moscou

Des militaires ukrainiens lancent un drone non loin de la ville ukrainienne de Bakhmout, dans la région de Donetsk, le 25 janvier 2023 (photo d'illustration).

Pas moins de six drones, vraisemblablement ukrainiens, sont tombés dans la nuit de lundi à mardi 28 février sur le sol russe. Si certains se sont écrasés sans faire de dégâts, il s'agit d'une incursion d'une ampleur encore jamais vue dans l'espace aérien de la Fédération, et qui aurait bien pu avoir été coordonnée par l'Ukraine.

Avec notre correspondant à Moscou, Julian Colling

C'est aussi la première fois que des appareils lancés, selon toute vraisemblance, depuis l'Ukraine, pénètrent aussi profondément dans le territoire russe.

Un drone est ainsi tombé ce mardi à seulement 75 kilomètres de Moscou, près d'une station du géant gazier Gazprom et non loin d'un site militaire. Le drone a été confirmé comme « étranger » par les autorités russes, et n'a pas explosé à l'impact.

Il pourrait donc s'agir d'un effort coordonné, puisque dans le même temps, plusieurs drones d'attaque sont tombés dans le sud de la Russie, près de différents sites stratégiques.

La région de Belgorod, régulièrement visée, a de nouveau été prise pour cible par trois drones. Un dépôt de carburant dans la région de Krasnodar a notamment aussi été frappé, à 70 kilomètres d'une des luxueuses résidences de Vladimir Poutine.

Plus troublant encore, l'espace aérien à 200 kilomètres autour de Saint-Pétersbourg a été fermé plusieurs heures mardi matin. Selon divers témoignages, un objet volant non identifié aurait été aperçu dans la région de la deuxième ville de Russie, située pourtant à plus de 1 000 kilomètres de Kiev.

À noter que certains de ces drones ne contenaient pas d'explosifs. Cela fait penser à divers experts militaires qu'il s'agissait aussi de vols de reconnaissance de la part du commandement ukrainien. Ou encore de tester les défenses antiaériennes de la Russie.

Les drones ukrainiens se montrent en tout cas capables de voler de plus en loin dans le territoire russe. Pour le média indépendant Meduza, cette multiple incursion pourrait marquer l'entrée dans une nouvelle phase de la guerre.

