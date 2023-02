Ukraine: près de Bakhmout, les évacuations sont désormais gérées par l'armée

Des militaires ukrainiens sur des véhicules de combat d'infanterie BMP-2, près de la ville de Bakhmout, le 27 février 2023. REUTERS - STRINGER

RFI

Situation extrêmement tendue à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, où le groupe paramilitaire russe Wagner continue sa percée et menace de réussir son pari : encercler cette ville devenue symbole du conflit entre Kiev et Moscou, et s'en emparer. Signe de la tension qui règne sur place, les évacuations de civils se multiplient dans un environnement laminé par les bombardements, et sont désormais prises en charge directement par l'armée ukrainienne.