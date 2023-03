Au moins 26 morts et 85 blessés dans un accident de train en Grèce

Vue aérienne de l'accident de trains survenus dans la soirée du mardi 28 février 2023 en Grèce, près de Larissa. Un train de marchandises et un train transportant 350 passagers sont entrés en collision. Un premier bilan fait état de 16 morts et 85 blessés. AP - Vaggelis Kousioras

Une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique, en Grèce, a fait, mardi 28 février dans la soirée, au moins 26 morts et 85 blessés, selon les pompiers. Trois wagons ont déraillé au niveau de la ville de Larissa et l'un d'entre eux a pris feu. Deux hôpitaux ont été réquisitionnés.