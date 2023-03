Géorgie: l’étude d’une loi sur les «agents étrangers» fait craindre une «russification» aux ONG

Le gouvernement géorgien multiplie depuis des années les rapprochements avec la Russie, bien que la majorité de la population dise vouloir une adhésion à l'Union européenne. Ici, une manifestation en défense de l'Ukraine et pour l'UE devant le parlement géorgien à Tbilissi, le février .

Dans l’ancienne république soviétique de Géorgie, le parlement examine en ce moment un projet de loi sur « les agents étrangers ». Un projet baptisé par les opposants et la société civile de « loi russe », dans un contexte de rapprochement politique avec la Russie. Alors que de nombreux opposants russes s’étaient réfugiés dans le pays depuis le début de la guerre en Ukraine, la Géorgie serre la vis, en leur refusant l’entrée.

De notre correspondant à Tbilissi,

Le projet de loi consiste à obliger les organisations de la société civile ou les médias qui perçoivent des financements étrangers à se déclarer « agents d'influence étrangère », sur leurs documents officiels ou en tête des articles qu’ils publient. La plupart des ONG, médias géorgiens et de nombreuses personnalités de la société civile dénoncent comme un moyen d’écraser les idées et les valeurs promues par l’Occident en Géorgie.

Cette loi est qualifiée de « loi russe » par ses détracteurs parce qu’elle leur paraît directement inspirée par la loi russe sur « les agents étrangers » adoptée en 2012. Le parti « Rêve géorgien » au pouvoir, de l’oligarque Bidzina Ivanichvili, qui a fait toute sa fortune en Russie, dit lui s’inspirer de la loi américaine : le « Foreign Agents Registration Act ».

Mais cela ne trompe personne dans le pays du Caucase du Sud : le « Rêve géorgien » multiplie les signes de rapprochement avec la Russie depuis plusieurs années.

Rhétorique anti-occidentale, refus des opposants russes

Les autres signes de rapprochement avec la Russie sont légion, notamment avec une rhétorique anti-occidentale constante depuis deux ans.

Selon ce récit, les États-Unis et l’Europe voudraient forcer la Géorgie à devenir un second front de la guerre en Ukraine, entraînant les Géorgiens vers la destruction totale de leur pays. Cela avec des attaques répétées contre des institutions et des valeurs clés si l’on veut se rapprocher de l’UE… comme la liberté des médias ou le sécularisme.

Et puis des gestes visant à plaire à Moscou, que ce soit adopter des positions très critiques envers l’Ukraine et ses dirigeants ou parler de reprendre les vols aériens entre la Russie et la Géorgie.

Dernier petit acte en date : le rejet à l’aéroport d’opposants russes venus se réfugier en Géorgie après le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Il y a quelques jours, c’est Anna Rivina - avocate spécialisée dans les droits de l’Homme et militante contre les violences domestiques - et le journaliste Filipp Dzyadko qui n’ont pas été autorisés à revenir en Géorgie, où ils s’étaient installés l’an passé.

Danger d’une dérive autoritaire anti-occidentale, malgré la volonté majoritaire d’adhésion à l’UE

Avec cette « loi russe », le pays pourrait connaître une dérive autoritaire, comme la Russie depuis près de vingt ans. Il y a une stratégie de sortie de la « voie européenne », que soutiennent pourtant les trois quarts des Géorgiens, au moins.

De plus, d’autres aspects de la vie politique géorgienne pourraient se russifier. 2023 sera une année cruciale, alors que l’Europe se donne jusqu’à la fin de l’année pour décider d’octroyer ou non à la Géorgie le statut de « candidat » à l’UE : en juin dernier, Bruxelles a demandé à Tbilissi de satisfaire à 12 points pour ce faire.

Tout indique qu’il n’en sera rien, malgré une population qui rêve très majoritairement d’Europe depuis trois décennies.

