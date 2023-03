Guerre en Ukraine: à 15km de Bakhmout, les derniers civils entre terreur et résignation

Reportage

La situation demeure extrêmement tendue à Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine. Le groupe paramilitaire Wagner continue sa percée et, d’après le commandant des forces terrestres ukrainiennes, menace de réussir son pari : encercler et s’emparer de cette ville devenue symbole du conflit entre l’Ukraine et la Russie. À 15km de Bakhmout, les derniers civils oscillent entre terreur et résignation.

Avec nos envoyés spéciaux à Tchassiv Yar, Vincent Souriau et Julien Boileau

Il n’y a que des têtes blanches ici, une dizaine de personnes âgées qui se triturent les mains et qui sursautent à chaque détonation. Pas le choix. Si elles sont venues jusqu’à cette pièce de 50m² aménagée dans le centre de Tchassiv Yar, c’est que les obus russes ont ruiné leur domicile.

« En majorité, ce sont des retraités qui n’ont plus d’électricité, ils ont besoin de charger leur téléphone et de se refaire une santé parce qu’il n’y a plus de chauffage chez eux », témoigne Vadim, dont le travail est de les accueillir, d’alimenter les poêles à bois et de servir le thé, comme si de rien n’était. Il nous montre aussi une liste, celle des évacuations. Les gens qui passent par là, dit-il, peuvent s’inscrire et sont exfiltrés par des volontaires dans les jours qui suivent.

Dehors, plus une âme qui vive...

Mais pour cette grand-mère terrorisée qui parlait toute seule sur son banc, c’est la goutte d’eau : « Et où est-ce que je vais aller ? Je vais aller chez qui ? Et comment ? Je préfère mourir ici. Ils tirent de partout de toute façon, de partout ! J’ai perdu mon fils, j’irai nulle part, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, je n’irai nulle part. Pourquoi vous voulez me forcer à aller mourir ailleurs quelque part, comme un chien ? J’ai les nerfs qui lâchent, j’en peux plus de ça, "évacuation, évacuation, évacuation"… »

Dehors, il n’y plus une âme qui vive. La ville est déserte et l’atmosphère saturée par l’artillerie ukrainienne qui arrose les abords de Bakhmout, à 15 kilomètres de là.

