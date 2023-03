Le Parlement finlandais approuve par avance l’entrée dans l’Otan

La Première ministre finlandaise Sanna Mari, lors du vote du Parlement approuvant l'adhésion par avance à l'Otan, à Helsinki, le 1er mars 2023. Son gouvernement fait face à des élections le 2 avril 2023. © Heikki Saukkomaa / AFP

Afin d’entrer dans l’Otan le plus vite possible, le Parlement finlandais a approuvé ce mercredi 1er mars à une écrasante majorité le projet de loi d’adhésion à l’Otan, actant ainsi la fin de la neutralité diplomatique et militaire du pays. Helsinki doit encore attendre les indispensables ratifications par la Turquie et la Hongrie.