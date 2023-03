Attentat de Manchester en 2017: un rapport pointe les manquements du renseignement britannique

Le renseignement britannique est accusé de graves manquements dans sa gestion de l’attentat de Manchester survenu en 2017, faisant 22 morts après l’explosion d’une bombe à la sortie d'un concert à la Manchester Arena, et revendiquée par l’EI.

Le 22 mai 2017, un Britannique d'origine libyenne âgé de 22 ans, Salman Abedi, avait fait exploser une bombe à la sortie de la salle de concert Manchester Arena, après un spectacle de la pop star américaine Ariana Grande, tuant sept enfants et 15 adultes et faisant une centaine de blessés.

Dans un rapport de 200 pages, l’ancien juge John Saunders s'est intéressé à la radicalisation du terroriste et sur la possibilité que l'attaque ait pu être évitée. Les services de sécurité ont manqué « une sérieuse occasion d’agir, qui aurait pu conduire à éviter l’attentat », selon le rapport publié ce jeudi 2 mars. L’ancien juge John Saunders ne détaille pas, pour des raisons de sécurité nationale, rapporte notre correspondante à Londres, Emeline Vin.

Les actes de Salman Abedi minimisés par les services de renseignements

Dans son rapport, dont seule une partie a été rendue publique, il pointe toute une série de manquements avant l’attentat. Selon lui, Salman Abedi aurait dû être dirigé vers un programme de déradicalisation dès 2015. Et les services de renseignement ont échoué à comprendre l’importance de certaines actions de Salman Abedi, par exemple, son retour de Libye, quatre jours avant l’attentat et dont la bombe était déjà présente dans sa voiture.

John Saunders pointe aussi la mauvaise communication entre le MI5, le renseignement, et l’antiterrorisme britannique. Avec plus d’échanges, il aurait été plus simple de repérer la menace posée par l'auteur de l'attaque, fait-il valoir.

Des manquements « inacceptables »

Pour Richard Scorer, avocat qui représente onze des familles de victimes, les conclusions du nouveau rapport montrent que les manquements des renseignements « ont fait perdre, a minima, une possibilité d'éviter l'attaque ». Il a qualifié d'« inacceptables » les manquements soulignés. Pour l'ancien juge John Saunders, au moins deux des vingt-deux victimes aurait pu être sauvées.

Un premier rapport déjà accablant sur l'incapacité des autorités à identifier Salman Abedi comme une menace avait été publié en juin 2022. Un second rapport en novembre 2022 étrillait cette fois la gestion des secours par les autorités lors de l'attentat suicide, estimant notamment que le responsable de la police de Manchester avait été rapidement « dépassé par le nombre de tâches qu'il avait à accomplir ».

La colère des familles de victimes

Les familles de victimes ont réagi avec colère face à ce nouveau rapport. Caroline Curry a perdu son fils Liam dans l’attentat: « Tous ceux qui ont joué un rôle dans l’assassinat de nos enfants n’auront jamais notre pardon. À chaque niveau, du MI5 aux complices de l’assaillant. Nous considérons que vous avez tous votre part de responsabilité. Il y avait tellement de gens payés pour protéger nos enfants ce soir-là, et pourtant tellement d’entre eux n’ont pas tenu leurs rôles. Même les agents de sécurité, qui étaient prévenus du danger, et qui ont échoué à agir en conséquence. Une nouvelle fois: nous ne vous pardonnerons jamais. »

Pour Figen Murray, mère de Martyn Hett, tué à l’Arena, les trois volumes du rapport montrent une abondance d’erreurs, de la part de toute une série d’institutions: « Nous ne sommes pas là pour montrer du doigt ; l’essentiel est que tous ceux qui ont commis des erreurs ont maintenant conscience de leurs manquements ».

De son côté, le MI5 a présenté ses « profondes excuses » pour ne pas avoir empêché l’attentat.

(Et avec AFP)

