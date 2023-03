Grèce: après l'accident de train meurtrier, un chef de gare devant la justice

Ce jeudi 2 mars, un chef de gare, accusé d'être à l'origine d'une catastrophe ferroviaire qui a fait 42 morts (nouveau bilan), va témoigner devant la justice à Larissa, ville de Grèce centrale la plus proche du tragique accident.

Le chef de gare, âgé de 59 ans, a été arrêté, mercredi 1er mars, et poursuivi pour « homicides par négligence » et pour avoir provoqué des « blessures corporelles ». S'il est reconnu coupable, l'homme risque la prison à vie. Il doit expliquer comment un train transportant 342 passagers et dix employés des chemins de fer, reliant Athènes à Thessalonique dans le nord du pays, a pu être autorisé à emprunter la même voie qu'un convoi de marchandises.

« Le temps joue contre nous »

Les deux trains se sont heurtés frontalement alors qu'ils se trouvaient sur la même voie depuis plusieurs kilomètres. L'accident a fait 42 morts, a déclaré une porte-parole des pompiers à l'AFP, jeudi 2 mars ; les opérations de recherche avec 72 pompiers déployés, se sont poursuivies toute la nuit. « Nous avons continué (cette nuit) car le temps joue contre nous. Plus le temps passe moins les chances (de retrouver des survivants) sont importantes », a-t-elle affirmé. Un grand nombre de passagers étaient des étudiants qui rentraient à Thessalonique après un week-end prolongé.

Sous la violence du choc survenu peu avant minuit (22h TU), dans la nuit de mardi à mercredi dans la vallée de Tempé, les locomotives et les wagons de tête ont été pulvérisés et les conducteurs des deux trains tués sur le coup. « Tout montre que le drame est dû, malheureusement, principalement à une tragique erreur humaine », a dit mercredi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, alors que la polémique enfle dans le pays sur l'état du réseau que beaucoup jugent vétuste.

Un réseau obsolète

Le réseau ferroviaire est traditionnellement peu développé et obsolète, les Grecs bénéficiant d'un maillage dense de liaisons par autocars. Contacté par l'AFP, le groupe public italien Ferrovie dello Stato (FS), qui contrôle la société des chemins de fer Hellenic Train, privatisée en 2017, n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Des habitants ont manifesté à Larissa portant des banderoles « La privatisation tue ».

