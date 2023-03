Mobile World Congress de Barcelone: pour la tech, l'écologie reste encore un sujet secondaire

Ce jeudi marque le quatrième et dernier jour du Mobile World Congress le salon mondial de la téléphonie de Barcelone. Comme chaque année, les plus grandes compagnies de la tech s'y sont retrouvées, mais l'écologie pour eux n'est pas encore vraiment un sujet.

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Au salon mondial des télécoms à Barcelone, rares sont les stands qui parlent de technologie verte. Du côté de la FrenchTech, Dipli équipe les entreprises en appareils numériques reconditionnés.

« Pas beaucoup d'acteurs qui parlent d'économie circulaire »

« C'est vrai que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui parlent d'économie circulaire et qui mettent au centre de leur projet le fait d'utiliser moins de matière première. Mais bon, pour faire du reconditionné, il faut aussi du neuf » ironie le directeur commercial de Dipli Martin Baille.

Dans le dernier pavillon du salon, dédié aux start-up, Saúl García propose lui aux entreprises de compenser leurs empreintes en achetant des crédits carbones sur sa plateforme TracksCO2. Il sait que l'Europe prévoit prochainement une législation plus dure sur le sujet.

« Ici, ils viennent faire du business »

« Les grandes entreprises sont les plus responsables et ont plus de ressources, donc pourquoi pas les utiliser pour replanter des arbres ! Même si c'est triste qu'ils le fassent parce qu'une loi les oblige, on pourrait retrouver un écosystème perdu depuis un siècle », lance-t-il. Mais l'entrepreneur n'est pas dupe : « On ne va pas se mentir, ici, ils viennent faire du business et c'est tout. Certains viennent même en jet privé alors bon... »

Le numérique représente déjà 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et certaines des innovations présentées au salon demandent de décupler la puissance informatique actuelle.

