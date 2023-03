À la Une: colère après l’accident ferroviaire en Grèce

Revue de presse des Balkans

Publicité Lire la suite

« Ce n’est pas une erreur, c’est un crime. » Après trois jours de deuil, un fort sentiment de colère se répand en Grèce. Le 28 février, une violente collision frontale entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique a fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés. Alors que le gouvernement évoque « une erreur humaine », les manifestations et appels à des sanctions se multiplient dans tout le pays. Cheminots et citoyens dénoncent ensemble des années d’abandon du réseau ferré. Récemment privatisés, les Chemins de fer grecs comptent parmi les plus dangereux d’Europe.

En Turquie, le gouvernement tente de reprendre la main après les séismes meurtriers du 6 février. La date de l’élection présidentielle est maintenue au 14 mai prochain. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a timidement présenté des excuses pour la lenteur des secours, tout en affirmant que les responsables de la mauvaise qualité des infrastructures effondrées seraient sanctionnés. Environ 200 personnes, entrepreneurs du bâtiment ou propriétaires d’immeubles, ont déjà été arrêtées.

Les tremblements de terre ont causé au moins 45 000 morts et laissé 1,5 million de personnes sans abri en Turquie. Le gouvernement turc a décidé de reloger une partie des sinistrés dans les dortoirs et campus universitaires. Pour les étudiants, cela veut dire que les cours seront à nouveau en distanciel jusqu’à la fin de l’année. La mesure inquiète étudiants et enseignants, déjà épuisés par deux ans et demi de pandémie et d’enseignement en ligne.

► À écouter aussi : Turquie : comment atténuer le traumatisme du séisme chez les enfants

Fausses informations en Moldavie

Fausse alerte à la bombe à Chișinău, rumeur d’une opération ukrainienne sous fausse bannière contre la Transnistrie, chars roumains en route vers la frontière moldave... Des vagues de fausses informations se répandent ces derniers jours sur Twitter. Les autorités roumaines et ukrainiennes les ont démenties et en imputent l’origine à Moscou. Pour les experts en désinformation, la Russie cherche à maintenir un climat de peur en Moldavie pour garder le contrôle sur la région séparatiste moldave de Transnistrie, territoire stratégique sous la coupe de Moscou depuis l’éclatement de l’URSS en 1991. Analyse.

Au Monténégro, la campagne pour l’élection présidentielle est lancée. Après des semaines de suspense, l’actuel président Milo Đukanović sera finalement candidat à sa propre réélection. S’il gagne, il espère remettre en selle son Parti démocratique socialiste (DPS), passé dans l’opposition depuis les législatives de 2020 qui ont mis fin à 30 ans de règne du parti. Face à lui, six candidats se présentent, dont quatre issus de partis pro-serbes. Une fois encore, la campagne révèle la polarisation de la société monténégrine, tiraillée entre deux extrêmes : d’un côté, les pro-Monténégrins patriotes ; de l’autre, les nationalistes pro-Serbes attachés à Belgrade.

► À écouter aussi : Reportage : l'accueil des réfugiés ukrainiens en Moldavie

La toxicomanie, un fléau sans remède ?

Au Kosovo, la santé mentale reste un sujet tabou. Rares sont ceux qui osent aller voir un psychologue ou parler ouvertement de leurs traumatismes. La drogue apparaît pour de nombreux jeunes comme le seul exutoire pour évacuer leurs idées noires. Ecstasy, champignons, mais surtout cocaïne : ces substances font des ravages et les autorités publiques peinent à proposer des solutions accessibles et adaptées pour aider les consommateurs à décrocher. Ceux qui y parviennent doivent souvent chercher des cliniques privées ou se soigner à l'étranger. Reportage à Pristina.

► À écouter aussi : Cocaïne : l'Europe submergée

En Serbie, la nouvelle loi sur les services sociaux prévoit la collecte d’un grand nombre de données personnelles des bénéficiaires, soumises à une analyse logarithmique. L’objectif serait de mieux répartir le budget consacré aux aides tout en faisant des économies. Mais en moins d’un an, plus de 22 000 personnes ont déjà été radiées du système. Un réseau d’associations a saisi la Cour constitutionnelle. Selon elles, la loi risque de reproduire et d’accentuer des discriminations touchant déjà des sujets vulnérables, comme les membres de la communauté rom. Analyse.

Devant le Parlement de Belgrade samedi, des collectifs féministes ont manifesté contre l’inaction des autorités. Leur mot d’ordre : « Stop aux féminicides », et sur les pancartes, le nom des 27 victimes recensées en 2022. Toutes connaissaient leur meurtrier. Les manifestant.es dénoncent la faible attention au sexisme et aux violences contre les femmes dans les commissariats et les médias. Et exigent l’inscription dans le code pénal du crime de féminicide et la création d’un organe officiel de lutte contre ce phénomène.

Menaces contre les journalistes en Bosnie-Herzégovine

« Arrêtez vos intimidations, rendez-nous l’État de droit ! » ont scandé des dizaines de journalistes fin février à Banja Luka, dans l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Ils dénoncent l’acharnement policier et judiciaire exercé contre un confrère, auditionné comme suspect par la police pour avoir refusé de révéler l’identité de ses sources. Dans les deux entités du pays, les mesures d’intimidation contre les médias se multiplient. L’Association des journalistes a répertorié au moins six cas d’attaques et de menaces en une semaine. Les autorités de l’entité serbe ont même adopté une loi polémique prévoyant de lourdes peines contre les médias en cas de diffamation.

La Macédoine du Nord se vide. Entre 9 000 et 15 000 personnes quittent chaque année le pays pour aller travailler en Allemagne ou dans d’autres États européens. Cet exode massif crée d’importantes pénuries de main-d’œuvre qui affectent tous les secteurs. Pour les syndicats, la situation devient alarmante. Ils appellent le gouvernement à faciliter les procédures pour embaucher les travailleurs étrangers, dont la plupart viennent d’Asie.

En Croatie, la politique se mêle de tout, même de la musique. Quatre vedettes serbes, bien connues de la scène musicale post-yougoslave, devaient donner un grand concert le 25 mars à Pula. Mais le nouvel édile de la grande municipalité d’Istrie a interdit la représentation, pour préserver l’identité « européenne et méditerranéenne » de sa ville. Les organisateurs dénoncent ses propos racistes au téléphone et la polémique fait rage. De nombreux artistes rappellent la nécessité de préserver le patrimoine culturel commun des pays des Balkans.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne